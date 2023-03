El HMS Protector se despide de las Falkland

La única nave patrullera de hielo de la Royal Navy, el HMS Protector, ha abandonado las Islas Falkland camino de Plymouth tras cuatro meses de trabajo en la Antártida. Será un viaje de 6.000 millas para mantenimiento y entrenamiento tras completar su temporada el mes pasado salvaguardando la avifauna y sentando las bases para futuras investigaciones en los años venideros.

El Protector tiene una misión de cinco años, dividiendo su tiempo entre los hemisferios, desde los veranos boreales aventurándose en el Ártico hasta los veranos australes trabajando en su reino más tradicional de la Península Antártica. El Protector, apodado alegremente la “cortaplumas” de la Marina Real Británica debido a su combinación de colores, pasa entre cuatro y seis semanas seguidas -lo que se conoce como “periodo de trabajo”- realizando inspecciones para actualizar las cartas, colaborando con científicos británicos e internacionales en la entrega de suministros, apoyando la investigación, trasladando personas y equipos y recopilando datos científicos.

En diciembre de 2022, la tripulación del HMS Protector rescató al personal de una base científica aislada en la isla de Port Lockroy tras quedar sepultados bajo la nieve. Los ingenieros navales del Protector utilizaron métodos tradicionales de control de daños navales con estacas y bloques de madera para estabilizar la estructura.

“¡Adiós Falklands! Después de 4 meses de trabajo en la Antártida, el HMS PROTECTOR ha zarpado de las Islas Falkland para un viaje de 6000 millas de regreso al Reino Unido para mantenimiento y entrenamiento, antes de regresar a aguas polares a finales de año”, publicó en inglés el rompehielos en su cuenta de Twitter (@hmsprotector) el 9 de marzo.

