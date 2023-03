Prorrogan a 36 meses la prisión preventiva de Castillo

El ex presidente enfrenta hasta 32 años de cárcel, argumentó el juez Chuckley

El juez de la Corte Suprema de Perú Juan Carlos Checkley amplió el jueves a 36 meses la prisión preventiva del ex presidente Pedro Castillo Terrones. El ex jefe de Estado se encuentra recluido en la prisión de Barbadillo junto al también ex mandatario Alberto Fujimori tras ser destituido por intentar cerrar el Congreso y gobernar por decreto. Castillo también es investigado por actos de corrupción durante su mandato.

Checkley dijo que la medida era “adecuada” porque “no es un juicio común, sino uno de alta peligrosidad”. También argumentó que Castillo ha llegado a intimidar a testigos de cargo y se enfrenta a una pena de hasta 32 años de prisión.

La nueva medida contra Castillo se tomó en el marco de una investigación contra el ex jefe de Estado por la contratación de un gerente general no idóneo para la petrolera estatal Petroperú, además de la anulación de una licitación internacional para la compra de biodiésel, adjudicándosela a una empresa específica.

Chuckley también señaló los cerca de US$ 500 mil que la empresaria Karelim López dijo haber pagado a altos funcionarios para que le adjudicaran obras del Estado. El magistrado insistió en que “Castillo tuvo una participación clave” en estas “conductas ilícitas”.

El juez también tuvo en cuenta el hecho de que Castillo suponía un riesgo de fuga porque, en el momento de su detención, estaba solicitando asilo político en la Embajada de México en Lima. La esposa de Castillo y dos de sus hijos recibieron esa medida del Gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El magistrado también recordó que Castillo no tiene otro domicilio real que el penal de Barbadillo.

“Niego categóricamente ser autor y parte de una red delictiva, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República”, dijo Castillo en una audiencia virtual convocada por el juez Checkley. “Yo no he cometido ningún delito, señoría, el Perú sabe, el pueblo sabe, que hoy quienes han hecho la acusación constitucional también en todo caso serían parte de esta presunta organización criminal porque pasaron la mayor parte del tiempo en las oficinas del despacho presidencial”, dijo Castillo.

”Aquí no hay riesgo de fuga, mi arraigo domiciliario hoy es este lugar (la cárcel)“, insistió Castillo.

Dos ex ministros de Castillo también recibieron 36 meses de prisión preventiva.

El abogado de Castillo, Eduardo Pachas, aseguró que su cliente es un ”perseguido político” y que apelará esta nueva medida.