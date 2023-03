Uruguay genera certidumbre a los migrantes argentinos, según Lacalle

“Pertenecemos al Mercosur, no tenemos interés en cortarnos”, dijo Lacalle

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, explicó el martes que muchos argentinos han decidido emigrar y establecerse “al otro lado del charco” porque su país “genera certidumbre”.

Además, Uruguay tiene un grado de ambición que no tienen otros países del Mercosur, como demostraría el caso del proyectado Tratado de Libre Comercio con China: “Uruguay quiere que todo el Mercosur avance, pero no hay mucha voluntad, cada país tiene sus intereses, no hay voluntad urgente de avanzar en un acuerdo con otros países, pero Uruguay la tiene”.

Consultado sobre el TLC, Lacalle dijo que “estamos listos para firmar mañana; hay una presión legítima de los vecinos del Mercosur para no avanzar. Estamos iniciando la negociación del TLC con China, estamos hablando con Türkiye, y el año pasado solicitamos la adhesión al tratado Transpacífico. Estos son los tres ejes fundamentales de la política exterior en materia de acuerdos comerciales”, explicó Lacalle.

“Siempre hemos tenido muy claro lo que Uruguay necesitaba. Nadie puede decir 'me sorprende la actitud de Uruguay'”, señaló también. “Pertenecemos al Mercosur, no tenemos ningún interés en aislarnos”.

Lacalle insistió en que Uruguay tiene las puertas abiertas para los extranjeros y subrayó que todos los argentinos que han decidido emigrar están contentos con su elección. Uruguay “es un país de puertas abiertas para la gente que quiere desarrollarse, vivir en paz y tranquilidad”, con “mecanismos de atracción en residencia e inversiones”, explicó también.

“Todos en algún momento de nuestras vidas, cuando nos hacemos adultos, queremos planificar a mediano y largo plazo, sobre todo cuando se tiene una familia, es algo inherente al ser humano, y Uruguay es un país que da confianza”, dijo Lacalle a Radio Mitre de Buenos Aires.

El mandatario también destacó que en su país “se bajaron los impuestos a los trabajadores, a la clase media baja y a los que no reciben asistencia del Estado, a las pequeñas y medianas empresas, incluso a los monotributistas, lo que aliviará el bolsillo de la gente y creará un círculo virtuoso en los barrios donde viven”.

Lacalle Pou dijo que esa medida era parte de “un compromiso electoral”, que “no fue asumido inconscientemente”. El jefe del Estado también recordó que en plena pandemia “hubo un impuesto de tres meses a los sueldos públicos altos”, incluido el suyo, y que “nadie se quejó” porque la gente entendió que “era un momento para hacer un esfuerzo solidario”.

El presidente también subrayó que el objetivo de crecimiento para 2022 era del 3,8%, “pero llegamos al 5%.”