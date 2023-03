Gobierno federal argentino interviene en crisis de violencia rosarina

Rosario nos necesita, dijo el presidente Fernández

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció el martes, a través de un mensaje grabado desde la residencia de Olivos, el despliegue de fuerzas federales en la zona de Rosario para tratar de frenar la violencia relacionada con el narcotráfico. “Rosario nos necesita”, dijo elmandatario.

El Jefe de Estado prometió refuerzos de fuerzas federales de “hasta 1.400 efectivos disponibles”, mientras que la división de Ingenieros del Ejército se ocuparía de la “urbanización” de las villas de emergencia locales.

“El crimen organizado no se desarrolla de la noche a la mañana. Lleva tiempo apoderarse de territorios, reclutar soldados y conseguir la voluntad de las fuerzas de seguridad, del poder judicial, de los medios de comunicación y también de la política”, argumentó el Presidente.

“Frente a esta situación, quiero anunciar que he tomado una serie de decisiones con el objetivo principal de desarticular estas organizaciones criminales con el claro propósito de fortalecer la convivencia social y la seguridad democrática”, dijo Fernández tras una reunión con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin. “Ambos me ofrecieron sus puntos de vista y me expresaron sus necesidades para enfrentar un problema que, repito, se viene desarrollando desde hace muchos años”, prosiguió.

En tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que en el caso de la violencia en Rosario “hay que ir al hueso”, al tiempo que acusó a dirigentes opositores de “caranchismo político”.

Aníbal Fernández insistió en que hay “3.500 efectivos [federales] trabajando todos los días y otros en inteligencia criminal que nos permite encontrar soluciones y elementos de alerta que den solución a un problema que [lleva] muchos años.”

También se informó que el ministro Fernández supervisará este miércoles el despliegue federal. “Si no nos involucramos seriamente como lo venimos haciendo desde el año pasado, no se va a solucionar nunca porque hay mucho dinero para corromper, muchas cosas para torcer”, explicó al tiempo que recordó que desde que asumió en septiembre de 2021, 575 efectivos federales fueron enviados a Rosario y ayudaron a los fiscales a “realizar más de 2.050 procedimientos con 2.050 detenidos.”