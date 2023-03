Trump anuncia que su nueva candidatura presidencial será “la última batalla”

Trump también prometió “prevenir, muy fácilmente, la Tercera Guerra Mundial; y vais a tener la Tercera Guerra Mundial si no pasa algo rápido”

El expresidente de EE.UU. Donald Trump dijo durante su discurso del sábado en la reunión del Comité de Acción Política Conservadora (CPAC) en Maryland que “esta es la última batalla”, en su primera gran aparición pública desde que dejó la Casa Blanca.

Ya oficialmente aspirante a las primarias republicanas de cara a las elecciones del año que viene, Trump dejó claro que el resto de candidatos presidenciales representaban a un establishment “al que nunca vamos a volver”.

“Ahora tengo experiencia y conozco a la gente de Washington”, subrayó. “Nos ocuparemos adecuadamente de los RINOs”, señaló también en referencia a los llamados “Republicans In Name Only” (republicanos sólo de nombre) por su sigla en inglés.

“Nunca volveremos al partido de Paul Ryan, Karl Rove y Jeb Bush”, añadió Trump. ”Nunca volveremos a la gente que quiere destruir nuestro gran sistema de seguridad social (...) incluso algunos en nuestro propio partido, me pregunto quién podría ser“, dijo también sin mencionar a su exvicepresidente Mike Pence, al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a Nikki Haley, exembajadora de EEUU ante Naciones Unidas. Trump también prometió ”prevenir, muy fácilmente, la Tercera Guerra Mundial. Y vais a tener la III Guerra Mundial si no pasa algo rápido“, agregó.

Respecto a las demandas en su contra, Trump argumentó que ”cada vez que las encuestas suben más y más, los fiscales se vuelven más y más locos“. También bromeó con que no había oído hablar de una ”citación judicial“ hasta después de convertirse en presidente. ”No vienen a por mí, vienen a por vosotros, y por eso estoy aquí hoy. Estoy ante vosotros porque vamos a terminar lo que empezamos. Vamos a completar la misión“, dijo Trump y sus palabras fueron muy similares a las del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que también compareció en el encuentro CPAC de Maryland para decir que su misión no había terminado. Y al igual que Bolsonaro respecto a su derrota en 2022 frente a Luiz Inácio Lula Da Silva, Trump insinuó que había ganado las elecciones de 2020 frente a Joseph Biden. El ex mandatario dijo asimismo que, de ser electo, se enfrentaría a la creciente ola de delincuencia en todo el país.

En cuanto a otros posibles aspirantes presidenciales que no acudieron a la CPAC, Trump publicó en las redes sociales que no asistían porque sabían que el público no tenía ”ningún interés en nada de lo que tienen que decir“. Ya lo han oído todo antes “y no quieren oírlo otra vez”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es considerado la mayor amenaza de Trump en unas primarias. Trump, que en 2018 apoyó la candidatura de DeSantis en Florida, ha publicado anuncios en Facebook de fotos de cuando se llevaban bien en los que se lee “Un aprendiz aprendiendo del maestro”.