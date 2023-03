“Mi misión no ha terminado”, dice Bolsonaro a los conservadores de EE.UU.

“Tuve mucho más apoyo en 2022 que en 2018. No sé por qué los números mostraron lo contrario”, dijo Bolsonaro ante un numeroso público conservador

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, apodado “El Trump de los trópicos”, tuvo una recepción de estrella de rock al hacer su rentrée política el sábado por la noche en una Conferencia de Acción Política Conservadora de Estados Unidos (CPAC),

Los grandes ausentes en el CPAC fueron el gobernador de Florida, Ron DeSantis -que aún no ha anunciado su candidatura-, y el exvicepresidente Mike Pence. Muchos republicanos conocidos además de Trump, como Mike Pompeo y Nikki Haley subieron al escenario antes que el propio ex mandatario.

El evento es posiblemente “la mayor y más influyente reunión de conservadores del mundo”, según la propia organización. Tras dos años de reuniones en Florida y Texas, el CPAC regresó este año a un hotel en National Harbor, Maryland, muy cerca de Washington, sede tradicional del encuentro.

Bolsonaro habló en portugués mientras sus palabras eran traducidas al inglés por un intérprete. El ex capitán del Ejército brasileño no fue el primer invitado extranjero a un acto de este tipo. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, estuvo en Dallas hace poco menos de un año.

“Buenas tardes a todos. Disculpen, pero en esta tierra siento que pertenezco a Brasil, la tierra de la libertad, el progreso y el orden. Es lo que muchos políticos siempre hablan, pero no cumplen”, comenzó Bolsonaro. “En este momento, agradezco a Dios por la segunda vida que me dio. Y le agradezco también por la misión de haber sido presidente de Brasil por un mandato. Pero siento profundamente que esta misión no ha terminado”, prosiguió.

Bolsonaro repasó su carrera política. “Nadie creía que yo podría tener éxito”, dijo. “Con seguridad, soy el expresidente más querido de Brasil”, añadió. Pantallas a ambos lados del escenario intercalaron el mensaje de Bolsonaro con imágenes en las que se le veía haciendo campaña, a partir de las cuales cuestionó el resultado de las elecciones que perdió frente a Luiz Inácio Lula Da Silva, un resultado que sus partidarios nunca aceptaron, muchos de ellos incluso llamando a un levantamiento militar en disturbios que se asemejaron al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

“Si ven las imágenes en las pantallas, verán que tuve mucho más apoyo en 2022 que en 2018. No sé por qué los números mostraron lo contrario”, dijo Bolsonaro antes de subrayar que su relación con Trump era “simplemente excepcional.”

“Podemos ver aquí en Estados Unidos una migración de personas que van de estados demócratas a estados republicanos. Están buscando una vida mejor”, dijo Bolsonaro también a una de las mayores multitudes en la reunión de cuatro días en los suburbios de Washington.

Bolsonaro también dijo que no habría permitido que dos buques de guerra iraníes atracaran en Río de Janeiro, algo que el Gobierno de Lula aprobó el mes pasado pese a las presiones de Estados Unidos, y también insistió en su postura a favor del derecho a portar armas. “Un país armado nunca será subyugado”. También expresó su oposición al aborto, al tiempo que arremetió contra la obligatoriedad de la vacuna Covid, afirmando que “siempre defendí la libertad [y] no obligué a nadie a vacunarse en Brasil”, antes de cerrar su discurso: “Al igual que ustedes, quiero tener el placer en unos momentos de ver a Donald Trump en el escenario”, dijo.

“Fui el último presidente del mundo en reconocer los resultados de las elecciones estadounidenses de hace dos años. Sigo siendo leal a nuestros principios y sigo teniendo fe en nuestros lemas, Dios, patria, familia y libertad”, añadió.

Desde que abandonó Brasil antes incluso de terminar su mandato, Bolsonaro mantuvo un perfil bajo durante sus primeras semanas en Florida, pero últimamente ha hecho varias apariciones públicas, tras solicitar un visado de seis meses para permanecer en Estados Unidos, aunque se ha comprometido a regresar “en las próximas semanas” a Brasil, donde está siendo investigado por varias irregularidades, entre ellas los sucesos del 8 de enero.