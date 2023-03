Bolsonaro afirma que no hizo nada malo en relación al caso de las joyas

A pesar de las declaraciones de Bolsonaro, el ministro Dino quiere una investigación policial sobre el caso

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que está siendo acusado falsamente en el caso de las joyas que supuestamente intentó introducir de contrabando en el país sudamericano el año pasado tras un viaje oficial a Arabia Saudí. “Me están acusando de un regalo que no pedí, ni recibí. No hay ninguna ilegalidad de mi parte”, insistió Bolsonaro.

El diario brasileño O Estado de S. Paulo informó el viernes que en octubre de 2021 un miembro del entorno de Bolsonaro intentó introducir de contrabando en Brasil las joyas que habían sido regaladas a la primera dama Michelle Bolsonaro. El collar, el anillo, el reloj y un par de pendientes fueron encontrados en el aeropuerto de Guarulhos, en la mochila de un asesor del entonces ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, que regresaba de un viaje oficial a Oriente Medio. Al no haber sido declaradas, las piezas fueron incautadas por la Aduana, en cuyo poder permanecen hasta hoy.

“Se me acusa de un regalo que no pedí ni recibí. No hay ninguna ilegalidad de mi parte”, dijo Bolsonaro, quien insistió en que desconocía el valor de las piezas y que su destino sería la colección de la presidencia.

Según la ley brasileña, los viajeros que entran en el país con bienes superiores a 1.000 dólares deben declararlos y pagar impuestos, lo que podría haberse evitado declarando que los artículos eran un regalo para el Presidente y que debían ser tratados entonces como propiedad del Gobierno.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo el viernes que presentará una solicitud de investigación a la Policía Federal el próximo lunes. “Hechos relacionados con las joyas, que pueden configurar delitos de contrabando, malversación y lavado de dinero, entre otros posibles delitos, serán puestos en conocimiento oficial de la policía”, escribió Dino en Twitter.