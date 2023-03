Mujica quiere que la región se una y rompa las patentes médicas

“No se trata de ser de derecha o de izquierda, se trata de no ser estúpido”, dijo Mujica a los asistentes a una conferencia en Brasilia

El ex presidente uruguayo José Pepe Mujica llamó esta semana a todos los países sudamericanos a unirse y romper las patentes de vacunas y medicamentos. Hizo estas declaraciones desde el Palacio de Planalto de Brasilia, donde asistió a un encuentro con el Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y otras autoridades locales.

Durante su intervención en la reunión de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA), el líder del Frente Amplio sostuvo que los países sudamericanos deben unirse para romper las patentes de vacunas y medicamentos de importancia para las poblaciones de la región.

Según Mujica, el Covid-19 tuvo un porcentaje desproporcionado de víctimas entre la población del continente en comparación con otros países, lo que demuestra la necesidad de igualar las condiciones de acceso a vacunas y medicamentos.

“Somos el 7% de la población mundial y tuvimos el 30% de las víctimas del Covid. No hubo una reunión de presidentes [sudamericanos] para romper las patentes. Nunca más debemos cometer el error de no tener el coraje de unirnos para defendernos, junto con Brasil, Colombia, Chile, derecha e izquierda, defendiendo a Sudamérica. Nadie nos va a dar el derecho a la prosperidad si no sabemos luchar juntos en el discurso que estamos viviendo”, subrayó Mujica.

Mujica también destacó que presidentes de otros países del mundo habían dicho que podían apoyar la ruptura de patentes de vacunas contra el Covid-19, pero que luego se habían retractado. Uno de ellos fue el presidente de EE.UU., Joseph Biden, dijo Mujica. También señaló a las autoridades de China, Rusia y Europa, que tenían los conocimientos pero que, sin embargo, prefirieron multiplicar la producción de vacunas según las reglas del mercado.

Mujica también señaló que impulsar esta demanda por separado no ayudaría a la región, por lo que era necesaria una acción conjunta: Mujica fue claro sobre “un acuerdo continental sobre lo que debemos hacer”.

“Brasil es grande y fuerte, pero no tiene fuerza si no nos unimos todos. En este mundo, nadie nos va a dar prosperidad. No se trata de ser de derecha o de izquierda, se trata de no ser estúpido”, añadió Mujica.

“La pequeña burguesía también pierde, la gran burguesía latinoamericana también pierde. Sólo uniéndonos podemos empezar a cambiar las reglas del juego”, sentenció entonces Mujica.

“La idea es presentarles a todos los presidentes latinoamericanos esta propuesta concreta por escrito, elaborada por representantes de todos los países posibles, y que ellos tomen lo que quieran y lo demás lo dejen de lado o lo pospongan para cuando quieran”, explicó también Mujica, porque a su juicio los países latinoamericanos unidos es “la única forma que habrá en el futuro de negociar con los grandes intereses económicos mundiales, algo que ya instaló la Unión Europea y en lo que empieza a trabajar el continente africano.”