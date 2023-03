Gobierno de las Falkland decepcionado pero habituado a desplantes argentinos

“Argentina no es lo suficientemente adulta para hablar con nuestro país”, dijo Roberts

El Gobierno de las Islas Falkland (FIG) emitió un comunicado de prensa luego del anuncio por parte de Argentina de que se retiraba del Acuerdo Foradori-Duncan: “Las Islas Falkland responden a la decisión de Argentina de poner fin al “Pacto Foradori-Duncan”.

Los miembros de la Asamblea Legislativa están decepcionados al enterarse de la decisión de Argentina de poner fin al “Pacto Foradori-Duncan” de 2016.

Este pacto buscaba mejorar las relaciones en materia de comercio y seguridad entre el Reino Unido y Argentina, pero también aseguraba el acuerdo para identificar los restos de los soldados argentinos desconocidos enterrados cerca de Darwin. Las Islas Falkland han apoyado dos proyectos humanitarios en los que al menos 115 soldados han sido identificados y llevado consuelo a sus familias en Argentina.

La Presidenta de la Asamblea Legislativa, MLA Leona Roberts, dijo: “Es muy decepcionante que Argentina haya tomado esta decisión, pero no es inusual. Viviendo en las Islas Falkland estamos desgraciadamente muy acostumbrados a que Argentina incumpla sus acuerdos. Apoyamos el trabajo humanitario relacionado con los caídos de guerra argentinos y hemos seguido comportándonos como la parte responsable y compasiva. A pesar de ello, el actual Gobierno argentino no ha querido entablar conversaciones para apoyar la salud de los océanos en el Atlántico Sudoccidental ni trabajar para eliminar las sanciones económicas impuestas ilegalmente y que restringen las libertades del pueblo de las Islas Falkland, tal y como se había acordado. Nos entristece que todo el arduo trabajo que hemos realizado desde 2016 será un ejemplo más de que Argentina no es lo suficientemente adulta para hablar con nuestro país sobre temas que también apoyarán su desarrollo y son de importancia regional y global.”

”Las discusiones sobre nuestra soberanía no son negociables. Hace 10 años, los isleños de las Falkland votaron abrumadoramente (99,8%) a favor de permanecer como Territorio Británico de Ultramar y ese sentimiento no ha cambiado. Somos una sociedad distinta y democrática y los isleños de las Falkland mostraron al mundo nuevamente en 2022, durante nuestro 40º Aniversario cuán eternamente agradecidos estamos al Reino Unido por acudir en nuestra ayuda durante 1982 y cómo seguimos comprometidos a ser parte de la familia británica, viviendo en libertad bajo el gobierno de nuestra elección.”