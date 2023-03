Exportaciones uruguayas en febrero: 8% menos que mismo mes de 2022

China siguió siendo el segundo comprador más importante de Uruguay, pero por cantidades menores

Las exportaciones uruguayas, incluidas las zonas francas, totalizaron 939 millones de dólares en febrero de 2023, lo que supuso un descenso interanual del 8%. Se informó que la principal razón de este retroceso fue una caída en las ventas de carne vacuna y subproductos, arroz, y madera y subproductos de la madera.

El año pasado, Uruguay exportó bienes por valor de 1.020 millones de dólares, recordó el Instituto Uruguay XXI. Las caídas en los montos de ciertos productos vendidos al exterior fueron lo suficientemente importantes como para neutralizar aumentos significativos en las exportaciones de celulosa y concentrado de bebidas, se informó.

Si se sacan de la ecuación las zonas francas, las exportaciones totalizaron 794 millones de dólares, 10% menos que los 885 millones del mismo mes del año anterior, debido principalmente a una caída interanual de 21% en las exportaciones de carne vacuna, según el informe de Uruguay XXI.

Durante febrero de 2023, las exportaciones de carne vacuna registraron una disminución respecto al mismo período del año anterior. El valor total exportado ascendió a 196 millones de dólares, lo que representa una caída de 21% respecto a febrero de 2022, cuando se exportaron 247 millones de dólares.

A pesar de este descenso, la carne de res siguió representando el 21% de las exportaciones totales en febrero de 2023, frente al 30% del mismo periodo del año anterior. Esto se debió de nuevo a la caída interanual de las exportaciones a China, que disminuyeron un 36%: de 147 millones de dólares en febrero de 2021 a 94 millones de dólares en febrero de 2022.

La celulosa continuó experimentando un aumento significativo durante febrero, alcanzando un total de 173 millones de dólares, lo que representó un incremento del 38% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se exportaron 125 millones de dólares. Este producto representó el 15% del total exportado en 2022 y este porcentaje aumentó al 18% en 2023.

Brasil fue el principal destino de los productos uruguayos, con envíos por US$ 143 millones en febrero de 2023, lo que representa un aumento interanual del 25%. Los principales productos vendidos al vecino del Mercosur fueron vehículos (US$ 25 millones), lácteos (US$ 25 millones), plásticos (US$ 19 millones), malta (US$ 14 millones) y trigo (US$ 10 millones).

Por otra parte, las exportaciones a China siguieron disminuyendo. El país asiático se mantuvo, sin embargo, como el segundo destino más importante de las ventas uruguayas: 138 millones de dólares en febrero de 2023, 38% menos que en febrero de 2022. Los cinco productos más exportados al país asiático fueron carne bovina (94 millones de dólares), subproductos cárnicos (14 millones de dólares), madera (8 millones de dólares), carne ovina y caprina (6 millones de dólares) y lácteos (5 millones de dólares). Todas estas partidas registraron descensos interanuales de hasta el 56% en el caso de los lácteos.

La Unión Europea ocupó el tercer lugar, Estados Unidos el cuarto y Argentina se mantuvo en el quinto puesto, aunque las exportaciones a ese otro socio del Mercosur cayeron un 26% interanual.