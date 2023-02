AMLO quiere una alianza regional de cinco países contra la inflación

AMLO necesita regionalidad tras negarse a entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a la “títere” Boluarte

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que insistió el lunes en calificar de “títere” a su colega peruana, Dina Boluarte, ha lanzado una iniciativa para hacer frente a la inflación con otros líderes regionales de izquierda, a saber, el argentino Alberto Fernández, el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el cubano Miguel Díaz-Canel.

AMLO dijo que Boluarte, la vicepresidenta que fue promovida tras la destitución de Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre, era “un títere” de los oligarcas, mientras la grieta diplomática entre los dos países sigue creciendo. López Obrador volvió a reafirmar la injusticia -a su juicio- del encarcelamiento de Castillo tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto, lo que provocó su derrocamiento constitucional. El fin de semana, Boluarte anunció la retirada “definitiva” del embajador de Perú en México.

El mandatario mexicano, que no concurrió el mes pasado a la Cumbre de la Celac en Buenos Aires, avanzó el lunes en su plan de acercamiento a América Latina mediante un acuerdo regional antiinflacionario.

“López Obrador me llamó y me propuso lanzar un acuerdo con Brasil, Colombia y Cuba para ayudarnos con un problema que es común a todos, como es la inflación”, dijo a Ámbito el presidente argentino, Alberto Fernández. El líder mexicano buscaría que sus colegas se reúnan en Ciudad de México el 17 de marzo. Sorprendentemente, el venezolano Nicolás Maduro no ha sido invitado pese a su cercanía ideológica con los demás jefes de Estado.

Tras reunirse a principios de este año con el presidente de EE.UU., Joseph Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en la llamada conferencia de los “Tres Amigos”, se dice que AMLO está interesado en tender puentes con otros líderes de habla hispana.

Según Ámbito, el acuerdo antiinflacionario de AMLO consistiría en un programa de intercambio de productos para contrarrestar la escalada de precios. El acuerdo introduciría condiciones convenientes para la importación de bienes que influyen en la suba de precios.

Los equipos técnicos de los cinco países deberían ajustar los alcances de dicho acuerdo para disminuir el impacto del alza de precios en la canasta básica.

Algunos analistas han observado que AMLO enfrenta un escenario extraño luego de que se negara a entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Boluarte. De ahí que una Cumbre propia devolvería la sensación de que existe algún tipo de alianza comercial regional.