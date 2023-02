Medios estadounidenses sugieren que Washington aproveche las Falkland/Malvinas para restaurar unidad hemisférica

Conseguir la aquiescencia británica a las políticas favorables al acercamiento de las Malvinas a Sudamérica es algo que Estados Unidos probablemente pueda cumplir, pero que Rusia y China no pueden

Por pequeño, remoto e irrelevante que sea el Atlántico Sur para Washington, puede resultar vital si Estados Unidos quiere reconstruir su estrategia hemisférica perdida a raíz de ayudar al Reino Unido a recuperar las Malvinas de manos de las fuerzas argentinas en 1982, según un artículo de Foreign Policy publicado este domingo.

El autor Antonio De Loera-Brust, con experiencia en el Congreso y el Departamento de Estado de EEUU, publicó un artículo en https://foreignpolicy.com/ en el que sugiere que Estados Unidos aproveche la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas/Falkland para recuperar cierto grado de control hemisférico.

Tras un profundo repaso de la historia de las islas y, en particular, de la guerra de 1982, el autor llega a la conclusión de que “[e]n la década de 1980 se hundió, junto con la Armada argentina, la legitimidad del sistema interamericano surgido de la política de buena vecindad de [el ex presidente estadounidense Franklin D.] Roosevelt y de la Segunda Guerra Mundial”.

En su opinión, el apoyo del Presidente Ronald Reagan a los británicos supuso la ruptura del sistema interamericano, algo de lo que Estados Unidos nunca se ha recuperado. Tal fue el precio de que Estados Unidos se involucrara en un conflicto por “las Islas Falkland [que] claramente no son un lugar de gran importancia para los propios intereses vitales de Estados Unidos”.

“Aunque apenas se notó en Estados Unidos, la Guerra de las Falkland marcó el fin de esa era de unidad hemisférica contra rivales extrahemisféricos”, añadió.

“Hoy en día, todas las naciones latinoamericanas reconocen las Falkland como territorio argentino, incluso Chile, que bajo la dictadura de Pinochet había apoyado a Gran Bretaña en medio de su propia disputa territorial con Argentina”, señala también el artículo, al tiempo que insisten en que ”las muestras de solidaridad latinoamericana con el reclamo argentino (...) son (...) un hecho relativamente rutinario“.

El autor también cita la retirada de México del Tratado de Río en 2002 ”señalando que a pesar del mecanismo de defensa colectiva del tratado, nadie acudió en ayuda de Argentina“ en 1982.

Con Moscú y Pekín jugando activamente sus piezas en el tablero sudamericano, Washington debería hacer algo al respecto. ”Las Falkland podrían ser un lugar para que Estados Unidos demuestre que valora las opiniones y prioridades de América Latina, no sólo las nuestras. Estados Unidos podría empezar por reconocer que ya en 1982 eligió a sus aliados europeos en lugar de a sus vecinos americanos. Y mientras que la soberanía británica sobre las islas no merece ser discutida hoy, la posición latinoamericana sobre el tema merece ser respetada, no ignorada... para ayudar a unir de nuevo el Hemisferio Occidental“, argumentó De Loera-Brust al tiempo que pidió ”constructivos“ para asegurar ”que tanto los súbditos británicos como los ciudadanos argentinos puedan compartir y coexistir productivamente en las islas“.

Estos esfuerzos ”podrían incluir el apoyo a los esfuerzos de reconciliación y conmemoración que impliquen a los argentinos, la ampliación de la capacidad de los argentinos para vivir y trabajar en las Falkland, animar a Gran Bretaña y al gobierno de las Falkland a permitir vuelos directos desde Argentina a las Falkland (un punto persistentemente delicado que también ha afectado a la capacidad de las Falkland para permanecer conectadas con el continente sudamericano), y desarrollar estructuras que permitan a Argentina compartir la riqueza de los recursos de las Falkland“. Conseguir la aquiescencia británica a estas políticas es algo que Estados Unidos probablemente pueda conseguir, y que Rusia y China no pueden”, concluye el autor.

El artículo completo en inglés puede consultarse en https://foreignpolicy.com/2023/02/26/the-united-states-has-never-recovered-from-the-falklands-war/. Foreign Policy es una publicación de Graham Digital Holding Company.