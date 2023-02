China utilizará la Antártida para satélites de vigilancia oceánica

El anuncio hecho la semana pasada por China de que construiría estaciones terrestres en la Antártida para respaldar su creciente número de satélites de vigilancia oceánica ha desatado algunos temores entre los países occidentales, que creen que se trata en realidad de una red de espionaje, comentario que Pekín ha rechazado sistemáticamente.

China Aerospace Science and Technology Group Co. construirá las estaciones en la base de investigación de Zhongshan, una de las dos estaciones permanentes que el gigante asiático tiene en la Antártida, informó también la agencia estatal China Space News, aunque no se dieron a conocer más detalles del proyecto salvo unas ilustraciones de un renderizado artístico que muestra cuatro estaciones terrestres en Zhongshan, situada junto a la bahía de Prydz, en la Antártida Oriental, al sur del océano Índico.

El proyecto pretende potenciar el poderío de China en ultramar. Una estación terrestre construida por China en la Patagonia argentina, en la provincia de Neuquén, ha suscitado dudas sobre su finalidad, a pesar de que China ha asegurado que su misión es puramente científica.

El año pasado, el atraque de un buque de reconocimiento militar chino, que según los analistas vigila el lanzamiento de satélites, cohetes y misiles, en el puerto de Hambantota (Sri Lanka), construido por China, suscitó una fuerte oposición por parte de India.

El inminente aumento de las capacidades de los satélites chinos suscitó una preocupación inmediata por los programas de vigilancia de Pekín y por la forma en que la ampliación de su recolección de datos podría verse reforzada por este desarrollo antártico.

En un informe de prensa publicado este mes, Rick Fisher, investigador del International Assessment and Strategy Center, declaró a Fox News Digital que la base de Zhongshan lleva años registrando actividades preocupantes. La base, inaugurada en 1989, se construyó para la investigación relacionada con las ciencias marinas, glaciológicas, geológicas y atmosféricas. Pero, en 2021, bajo la apariencia de investigación civil, China habría comenzado a emplear capacidades militares avanzadas, según el experto en asuntos militares chinos, según el artículo de Fox.

”En 2021, los medios estatales revelaron que China había puesto un LIDAR (radar láser) en la estación de Zhongshan para llevar a cabo 'investigación atmosférica'“, dijo Fisher a Fox News Digital. ”Cualquier tipo de láser plantea la posibilidad de que el LIDAR podría ser actualizado para ser un láser mucho más potente“.

En 2020, la empresa espacial estatal sueca dejó de ayudar a China con su estructura de transmisión de datos alegando ”cambios” en la geopolítica.