Embajador responde a dirigente paraguayo que descalificó a los argentinos

Peña no quiere que Paraguay siga el ejemplo de Argentina

El embajador de Buenos Aires en Asunción, Domingo Peppo, respondió en las redes sociales luego de que el aspirante presidencial Santiago Peña dijera que los argentinos son gente “vaga” que “no quiere trabajar”.

“¿Qué quiero para Paraguay? Quiero un Paraguay donde no haya pobres, quiero un Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. No quiero eso, porque hay mucha gente que no quiere trabajar también, nuestros vecinos acá en Argentina no quieren trabajar, es una realidad. Eso está mal y no tenemos que llegar a eso”, dijo el político paraguayo de la Asociación Nacional Republicana (ANR), usualmente conocida como Partido Colorado.

El moderador de la reunión dio a Peña la oportunidad de reformular sus declaraciones, pero éste declinó.

#Argentina | Con todo respeto quiero decirle a @SantiPenap que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo. pic.twitter.com/hfIuYUgbYk — Domingo Peppo (@domingopeppo) February 22, 2023

El embajador Peppo respondió en las redes sociales que ”Con todo respeto quiero decirle a Santiago Peña (@SantiPenap) que el pueblo argentino es gente de trabajo y esfuerzo.“

”Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios“, entre ellos la ”fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, productos farmacéuticos y maquinaria pesada“, agregó Peppo.

”Todos estos complejos productivos dan trabajo a argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos, entre ellos la gran comunidad paraguaya”, subrayó.

Paraguay celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de abril. Peña es el candidato avalado por el ex presidente Horacio Cartes, quien ha sido incluido por Estados Unidos en la lista de funcionarios más corruptos.