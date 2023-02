Embajadores del G7 condenan invasiòn rusa a Ucrania

Los embajadores del G7 en Buenos Aires emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que repudian la invasión de Rusia a Ucrania a un año del comienzo de las hostilidades. Los diplomáticos señalaron que:

”A UN AÑO DE LA GUERRA DE AGRESIÓN NO PROVOCADA A GRAN ESCALA DE RUSIA, EL G7 ESTÁ MÁS UNIDO QUE NUNCA POR UCRANIA

Este viernes, 24 de febrero de 2023, se cumple un año de la invasión no provocada e injustificable de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Como embajadores del G7 acreditados en Argentina (Japón, Italia, Canadá, Francia, Estados Unidos de América, Reino Unido, Alemania y Unión Europea), queremos reafirmar a la opinión pública argentina que la guerra de agresión de Rusia no solo amenaza a Ucrania, sino también a la Carta de las Naciones Unidas y sus principios. Como tal, es una cuestión de paz, seguridad y estabilidad que nos concierne a todos. Si no se hace frente a este hecho, se absolvería la agresión ilegal y aumentaría el riesgo de que otros países enfrenten agresiones similares.

A lo largo de este año, los miembros del G7, junto con socios internacionales, hemos apoyado a Ucrania en forma de acciones bilaterales, regionales y multilaterales, que siempre exigen que Rusia rinda cuentas por sus acciones.

Deseamos reconocer el papel constructivo que desempeñó Argentina como Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2022.

Los miembros del G7 nos comprometemos a brindar a Ucrania asistencia financiera, militar, humanitaria y de desarrollo y mantendremos nuestra fuerte solidaridad para mitigar los efectos de la invasión.

Los miembros del G7 reafirmamos nuestro pleno apoyo a la independencia, la integridad territorial y la soberanía de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Según el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, Ucrania tiene el derecho de defenderse de la agresión rusa y recuperar el control total de su territorio.

Los miembros del G7 hemos impuesto, y seguiremos imponiendo, sanciones económicas contra la Federación Rusa dirigidas a personas y entidades, dentro y fuera de Rusia, que brinden apoyo político o económico a los intentos ilegales de Rusia de alterar el estatus del territorio ucraniano.

Asimismo, durante este año, los miembros del G7 hemos enfrentado las campañas de desinformación de la Federación Rusa, sensibilizando y denunciando con veracidad los hechos que han impactado en la opinión pública, tanto aquí en Argentina como a nivel mundial.

Una vez más, el pueblo ucraniano ha demostrado su resiliencia y coraje. Esta guerra injustificable ha desplazado por la fuerza a millones de ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, y ha provocado miles de víctimas. Los miembros del G7 y países afines, como Argentina, hemos respondido no solo con asistencia, sino que también hemos brindado refugio a las víctimas de la invasión rusa.

La Federación Rusa ha utilizado deliberadamente la energía y los alimentos como armas, aceptando conscientemente que la población de todo el mundo sufra por el empeoramiento de la situación de abastecimiento. La guerra de agresión de Rusia ha provocado cuellos de botella mundiales en el suministro de petróleo, gas, cereales y fertilizantes. Esto nos afecta a todos, pero especialmente a los más vulnerables.

Los miembros del G7 instamos a todos los países que apoyan un orden internacional basado en reglas, incluida Argentina, a exigir que la Federación Rusa cese esta agresión, que es una flagrante violación del derecho internacional. La Federación Rusa también debe rendir cuentas por violar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Toda paz integral, justa y duradera solo puede alcanzarse si está en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. A un año de la guerra de agresión no provocada a gran escala de Rusia, los miembros del G7 estamos más unidos que nunca por Ucrania.”