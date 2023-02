El HMS Protector da por finalizada la temporada y regresa al norte

“Después de una temporada en la que el sol nunca se pone, será bueno volver a ver las estrellas”, dijo la capitan Ingham /Foto RN)

El rompehielos HMS Protector de la Royal Navy ha finalizado su misión científica antártica para la temporada antártica de 2023 salvaguardando la avifauna y sentando las bases para futuras investigaciones, según se ha anunciado.

Los marineros limpiaron la basura y controlaron a las aves en una de las islas más importantes de la región para nuestros amigos emplumados, y dejaron marcadores especiales en lugares clave de la península, marcadores que les ayudarán a ellos y a otros a inspeccionar con precisión y seguridad las aguas antárticas, explicó la Royal Navy en su sitio web.

El buque de investigación, con base en Plymouth, tiene una misión de cinco años y reparte su tiempo entre los hemisferios, desde los veranos boreales en el Ártico hasta los veranos australes en la Península Antártica.

El buque pasa de cuatro a seis semanas seguidas -lo que se conoce como “periodo de trabajo”- realizando inspecciones para actualizar las cartas de navegación, colaborando con científicos británicos e internacionales en la entrega de suministros, apoyando la investigación, trasladando personas y equipos y recopilando datos científicos.

Después de entregar suministros al UK Antarctic Heritage Trust en Port Lockroy -ayudados al principio del despliegue cuando los marineros excavaron la base tras una fuerte nevada-, los hidrógrafos del Protector establecieron un “punto geodésico” en la isla Goudier, un marcador que servirá como punto de referencia de localización precisa para futuros trabajos topográficos.

“He tenido la oportunidad de experimentar diferentes tipos de estudios, como el establecimiento de una marca geodésica para cotejar los datos de posición, así como operar en la lancha motora de estudio, estudiando el lecho marino para determinar la profundidad y la seguridad de tránsito del buque”, declaró Abi Potter, especialista en hidrografía. “Ha sido una gran experiencia y he disfrutado mucho de mi estancia en la Antártida”.

Una misión clave del último periodo de trabajo fue entregar suministros y combustible de aviación a la base del British Antarctic Survey en Rothera, no sólo un centro neurálgico para el trabajo de los científicos en la región, sino también un enlace clave con el Polo Sur, a 1.565 millas de distancia. A sólo 25 millas de Rothera se encuentra la isla Avian. No llega a una milla de largo y se eleva a 130 pies del Mar Antártico, es un lugar de cría para siete especies - más que en la mayoría de los otros sitios en la región: pingüinos adelia (77515 parejas reproductoras estimadas en 2013, una de las mayores colonias de cría en la Península Antártica), cormoranes imperiales, skuas polares del sur, skuas marrones, petreles gigantes del sur, gaviotas de algas y petreles de Wilson. También se observaron focas de Weddell, elefantes marinos y un pingüino barbijo.

La singular isla está protegida por el derecho internacional, pero eso no la preserva ni de los elementos ni del impacto de la humanidad. Un equipo de ocho personas del Protector bajó a tierra para retirar la basura (cristales rotos, espuma, pequeños islotes de plástico) -afortunadamente en cantidades relativamente pequeñas- y observar la avifauna, en particular los petreles gigantes australes. No se recogió una gran cantidad de basura y no se vieron desperdicios en la playa.

El último estudio se llevó a cabo en el fiordo de Bigourdan con la lancha motora del buque, James Caird IV. Esta barrió un canal seguro a través de un estrecho pasaje por delante del propio Protector, conduciéndolo a través de una zona previamente inaccesible entre la isla de Pourquoi Pas y la isla de Blaiklock.

“La oportunidad de llevar a cabo nuestras operaciones en zonas nunca antes exploradas es muy gratificante y un privilegio, sobre todo en regiones tan especiales como la Antártida”, declaró Stef Merlo. “Los productos que produzcamos influirán directamente en el turismo y en el acceso a las zonas para mejorar la investigación científica. Esperemos que esta sea nuestra pequeña contribución a la sostenibilidad futura de nuestro planeta”.

Con el otoño en el hemisferio sur acercándose, las temperaturas y las condiciones del hielo descartan operaciones seguras alrededor de la Antártida, por lo que Protector comenzará ahora a cambiar su enfoque para trabajar más al norte durante gran parte de lo que queda de 2023.

“Estoy muy orgullosa del trabajo que ha realizado el equipo esta temporada, ya sea sacando a Port Lockroy de la nieve, alimentándonos y abasteciéndonos de provisiones, manteniendo los equipos para mantenernos en el mar o inspeccionando el lecho marino y recopilando datos científicos vitales”, declaró la capitana Milly Ingham, la primera mujer oficial al mando de un buque de la Royal Navy.

“Todos a bordo han tenido un papel que desempeñar en nuestro trabajo, que junto con nuestras organizaciones asociadas, sigue avanzando en nuestra comprensión de este entorno único y, por lo tanto, ayuda a salvaguardarlo para las generaciones futuras”.

“Después de una temporada en la que el sol nunca se pone, será bueno volver a ver las estrellas”.(Fuente: Royal Navy)