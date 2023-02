Ciudadanía chilena y argentina disponible para nicaragüenses apátridas

El canciller argentino Cafiero insistió en que el primer paso debe darlo el interesado en la Embajada argentina

Los Gobiernos de Chile y Argentina figuran entre los que concederían la nacionalidad a los nicaragüenses expatriados que fueron expulsados de su país a principios de este mes y despojados de su nacionalidad acusados de traición, según se informó el martes.

Los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli encabezan la lista de posibles beneficiarios de sus nuevos pasaportes.

“El Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para brindarles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena, de acuerdo a las normas constitucionales y legales que la regulan”, dijo la Cancillería chilena en un comunicado.

Chile es el país de la región que más enérgicamente ha condenado al régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo y, con la decisión anunciada este martes, se suma a España y se convierte en el segundo país en ofrecer formalmente la naturalización a los opositores nicaragüenses.

“El Gobierno de Chile pone esta alternativa a disposición de quienes hayan sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla”, señala el comunicado.

“El gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a @sergioramirezm @GiocondaBelliP y a todos los que sufren lo que pasa en Nicaragua”, dijo el martes en Twitter la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, mientras que el canciller Santiago Cafiero dijo en una entrevista radial que “si Sergio Ramírez pide la ciudadanía argentina, se la daremos; es un trámite sencillo y Argentina está en condiciones de hacerlo”.

Pero el ministro insistió en que se trata de “un trámite personal” que deben iniciar los interesados. “El solicitante tiene que iniciar el trámite, que es muy sencillo, en la Embajada argentina”, señaló.

”Lo hemos hablado con el presidente (Alberto Fernández) cuando vimos los acontecimientos en Nicaragua”, recordó también Cafiero.

Las autoridades nicaragüenses también han liberado a unos 222 ex presos políticos, que fueron enviados en un avión a Estados Unidos el pasado 9 de febrero.

Además de Ramírez y Belli (ambos exiliados en España), también figuran entre los nuevos apátridas el periodista Carlos Fernando Chamorro, la líder feminista Sofía Montenegro y la ex guerrillera Dora María Téllez, que en su día luchó junto a Ortega.

“La historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos, y la solidaridad internacional entre los pueblos, trascienden las coyunturas políticas y forman parte de normas civilizatorias esenciales para la vida en sociedad”, reza también el comunicado del Gobierno chileno.

En un mensaje en Twitter, el presidente chileno, Gabriel Boric Font, envió el sábado ”un abrazo fraterno a Gioconda (Belli), Sergio (Ramírez), Sofía (Montenegro), Carlos (Fernando Chamorro) y a todos aquellos a quienes Ortega ha intentado despojar de su nacionalidad nicaragüense“.

”El dictador (Ortega) no sabe que la patria se lleva en el corazón y en las acciones, y no se quita por decreto. No están solos”, prosiguió Boric.

La ministra de Asuntos Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, también fue muy crítica con la situación de Nicaragua mientras presidía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021.

Ramírez, ex vicepresidente nicaragüense y Premio Cervantes 2007, agradeció a Boric “por encarnar la dignidad y la integridad al no callar sobre Nicaragua”, mientras que Belli lo elogió por “ser consecuente y apoyar el Estado de Derecho y la demanda democrática en Nicaragua y América Latina.”