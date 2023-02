Ministros uruguayos abordan la gripe aviar

El ministro Fernando Mattos admitió que la iniciativa fue adoptada dada la experiencia de Chile en la materia que, por otra parte, es bastante nueva en Uruguay

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay solicitó asesoramiento técnico a Chile para hacer frente a la actual crisis de gripe aviar, se informó el viernes en Montevideo.

El ministro Fernando Mattos admitió que la iniciativa fue adoptada dada la experiencia de Chile en la materia que, por otra parte, es bastante nueva en Uruguay. “Nunca hemos convivido con ella”, explicó Mattos al admitir que se había comunicado el jueves con su colega chileno Esteban Valenzuela “conociendo la experiencia que tiene ese país en la materia” en 2002 y 2020 cuando “lograron frenarla con las medidas de bioseguridad adoptadas, entonces los llamamos para que nos ayuden en términos de cooperación técnica a tomar las mejores medidas” para Uruguay.

Mattos también señaló que si bien algunas decisiones ya habían sido anunciadas “incluso pueden ser mejoradas gracias a la experiencia que vivieron a nivel real.”

“Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica”, por lo que los aportes chilenos “nos parecen muy útiles y aportan mucho a la capacitación de nuestros técnicos y también a la concientización a nivel productivo”, continuó Mattos.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salinas, subrayó que la gripe aviar “no es la epidemia del covid”, por lo que es “muy importante no generar pánico innecesario”.

“Cuando estamos hablando de gripe aviar estamos hablando de gripe aviar”, subrayó Salinas. “Eso quiere decir que no es influenza aviar en humanos, eso es muy importante para no generar pánico innecesario, esto no es como la epidemia de covid”, insistió al tiempo que añadió que en los últimos 15 meses se han registrado menos de 10 casos de gripe aviar en humanos.

El ministro también subrayó la importancia de seguir las recomendaciones: “Todas las personas que encuentren un ave muerta no deben tocarla, tienen que informar y no tocarla, ni entrar en contacto con ella ni jugar con el ave muerta y para las personas que trabajan en granjas avícolas y otras utilizar los elementos de protección para estar en contacto con ellas”.