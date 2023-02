Falklands: se vendió principal agencia de viajes independiente de las Islas

Jennie Forrest dijo, “pasar de manos un negocio que establecí hace 28 años, y he operado por tanto tiempo no es tarea fácil”

La principal agencia de viajes independiente de las Islas Falkland, International Tours & Travel Ltd anunció la venta de la empresa a la pesquera Seafish (Falklands) Ltd. La Directora Gerente de la agencia, Jennie Forrest dijo, “pasar de manos un negocio que establecí hace 28 años, y he operado por tanto tiempo no es tarea fácil, pero confío que bajo el timón del CEO y Directores de Seafish, la agencia tiene por delante un futuro brillante”.

Agregó, “quiero brindar un agradecimiento muy especial al equipo de la agencia que me acompañó en este viaje, y cuya dedicación a su trabajo y a los desafíos presentados, contribuyeron en gran medida al éxito de la empresa”.

“También me gustaría agradecer a los muchos clientes en las Islas Falkland y de ultramar por habernos elegido para hacer negocio con nosotros”.

Hablando sobre la adquisición, Hamish Wylie, el CEO de Seafish agregó, “estamos extremadamente contentos de haber concluido esta compra para nuestros accionistas. Estoy realmente encantado de brindarle apoyo a Diahana y nuestro personal para continuar a proveer a los clientes de ITT, el alto nivel de servicios que se han acostumbrado a recibir.

”Jennie durante las últimas tres décadas ha construido un negocio del cual se puede sentir orgullosa y nosotros estamos extremadamente contentos de tener la oportunidad de poner continuar en sus pasos”.

Seafish (Falklands) Ltd es una empresa privada pero con más de 260 Isleños como accionistas. La empresa está involucrada en la pesca, ventas minoristas, la construcción, sectores inmobiliario y de hospedaje, y muy focalizada en sus clientes en lo referente a como encarar los distingos negocios en que participa.

ITT ha estado en operaciones desde Juno de 1995. Están acreditados por IATA y son los agentes de Ventas Generales en las Islas para Latam, representación que operan desde 1997.