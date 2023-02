Presidente de Ecuador renueva gabinete tras derrota en el referéndum

Los cambios administrativos de Lasso fueron “mínimos” tras el golpe que sufrió el fin de semana, explicó un analista

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, renovó el jueves su gabinete tras perder el referéndum del pasado domingo y las elecciones locales frente a la izquierda. El jefe de Estado conservador dio aire fresco a su administración al cambiar al ministro de Gobierno y a dos de sus asesores más leales, además de hacer nuevos nombramientos en territorios donde se impuso la oposición.

Lasso dijo que su decisión buscaba seguir construyendo un país mejor para todos y hacer los ajustes necesarios, como ocurre en cualquier democracia. Así, Henry Cucalón se convirtió en el nuevo Ministro de Gobierno; Sebastián Corral, en Secretario de la Administración; Jhossueth Almeida, en Secretario Jurídico de la Presidencia; y Jorge Córdova, pasó a ser Secretario de Pueblos y Nacionalidades. Sin embargo, el mandatario no nombró a ningún nuevo consejero presidencial en reemplazo de Aparicio Caicedo, quien había renunciado horas antes el jueves.

“Hemos escuchado el mensaje del pueblo”, dijo el socialcristiano Cucalón en su discurso. También reconoció que era el momento de iniciar “una nueva etapa, un giro fuerte”.

El analista Fernando Borja dijo a The Associated Press que los cambios significan “algo dentro de la apatía por destituir a funcionarios que merecen ser reemplazados”. También dijo que el cambio de rumbo de Lasso fue mínimo.

El referéndum se centró en temas de seguridad, particularmente en la posibilidad de que ciudadanos ecuatorianos sean extraditados para ser juzgados por narcotráfico y crimen organizado en el exterior. Tras no conseguir imponer su visión, Lasso nombró un nuevo gobernador en Guayas, la provincia con mayor número de muertes violentas, hasta ahora dominada por los socialcristianos conservadores y que ha pasado a manos de la Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa. En Esmeraldas, Lasso nombró gobernador al ex futbolista internacional Frickson Erazo. Las otras dos provincias con nuevos gobernadores son Cotopaxi, controlada políticamente por el movimiento indígena, y El Oro, en el sur del país.

Cucalón también admitió que “la seguridad es una causa nacional, el crimen organizado es la mayor amenaza para los ecuatorianos y la existencia del Estado y para enfrentarlo se requiere un poderoso mensaje de unidad”.