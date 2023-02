“Mi tarea como embajadora es mantener los canales de comunicación con las Falklands abiertos”

La embajadora británica ante el gobierno de Uruguay, Faye O'Connor estuvo en las Islas Falkland, para una ronda de contactos y aprovechar unos días de vacaciones junto a su familia (marido e hijos), y según sus propias palabras volvió maravillada por lo que pudo apreciar y disfrutar.

Era un viaje que estaba pendiente, según sus propias palabras, desde la primavera del hemisferio norte en 2020 y que se vio dilatado por la pandemia global.

“Nunca estuve en las Falklands,” dijo la embajadora en una entrevista con la televisión local de las Islas y ansiaba mucho poder venir. En efecto según confesó el vínculo de su embajada en Montevideo y las Falklands es muy intenso y es su tarea mantener los canales de comunicación con las Islas abiertos.

“Trabajamos mucho para asegurarnos que las evacuaciones médicas y vuelos de compasión lleguen a Uruguay para su atención en Montevideo o en tránsito, e igualmente están las cadenas de suministros que utilizan el puerto de Montevideo, parte de la flota pesquera que opera en aguas de las Falklands es atendida en la capital uruguaya, o sea es mucha la tarea y los vínculos con las Falklands”, sostuvo.

Y por tanto la embajadora O'Connor estaba muy interesada en poder viajar y conocer las Falklands.

“Quería encontrarme con las personas con las cuales trabajamos regularmente a través de la embajada, y ya que estábamos para un viaje largo aproveche a traer a la familia, mi marido, los niños, para también disfrutar de tantas cosas que tienen las Falklands para ofrecer, y ha sido maravilloso, una experiencia única...”

Luego el entrevistador le preguntó por similitudes entre las dos naciones, Falklands y Uruguay, al igual que sobre otras áreas de cooperación, aún en el plano de los derechos de Falklands.

“Creo que todo el mundo sabe que tradicionalmente hay una larga historia de vínculos entre Uruguay y las Falklands, por ejemplo en la agricultura. Si miramos al pasado tenemos a Samuel Lafone quien llegó a las Falklands y de cierta forma ayudó a conformar las bases de la agropecuaria en las Islas. Pero si miramos al futuro, hay muchas similitudes en cuanto a los desafíos que los dos países enfrentan en el siglo 21. Por ejemplo en Uruguay al momento están estudiando temas como la calidad de los suelos, el desafío del cambio climático, cómo extraer el carbono aprovechando los distintos suelos, y como administrar todo el sector agropecuario haciéndolo más allá de su dependencia territorial, aprovechando las oportunidades que pueden ofrecer el mar, los océanos. Las Falklands han avanzado mucho en la materia, y el énfasis de la agropecuaria se ha trasladado a la pesca. Me encantaría ver a Uruguay moverse en esa dirección y hacia donde existen oportunidades de colaboración, ya sea para aumentar la productividad agropecuaria, a la vez que respetando el medio ambiente, haciéndola lo más sustentable posible, defendiendo el bienestar de los animales, por ejemplo”, dijo la embajadora O'Connor.

Agregó, “quedé encantada al enterarme que las Falklands van a adoptar los estándares que aplica Uruguay a la calidad de las lanas, es decir certificación uruguaya, y creo que hay tantas otras oportunidades de seguir avanzando en esa dirección, por ejemplo trabajar en materia de provisión de alimentos para un mundo necesitado sin tener que arruinar por completo a nuestro planeta”.

Más adelante se le preguntó por los derechos de las Islas Falkland en cuanto a decidir su futuro, como el de la auto determinación y cómo se podría avanzar en el futuro..

Para la embajadora O'Connor una muy buena pregunta, “pues creo que no estoy sola al decir que todos, incluyendo a muchos en la región les gustaría ver una relación algo más beneficiosa, mutuamente beneficiosa entre las Falklands y todos sus vecinos de la región. Pero creo que no es el momento político aún, o el de una política que nos gustaría prevaleciera. Empero como todos sabemos, Uruguay tiene una larga historia permanente de intercambios, de relaciones con las Falklands que han sido mutuamente beneficiosas para ambas partes. Y si bien ha sido una relación de comercio, también lo ha sido de vínculos de personas a personas como lo son los intercambios culturales, educativos, y es mi tarea como embajadora en Uruguay asegurarnos que mantenemos esos vínculos, que afirmamos ese diálogo, y mantenemos la senda del diálogo abierta de forma que esperamos surja un medio ambiente políticamente mejor en el futuro”.

Finalmente se le preguntó a la embajadora O'Connor si tenía pensado volver a las Falklands, y que le habían parecido las Islas.

“Absolutamente pienso volver, si me dejaran me quedaría más tiempo, hemos disfrutado muchísimo con mi familia, hemos podido visitar lugar fantásticos como Volunteer Point, la isla de Sea Lion, conducir por la M25 como le dicen aquí, hemos estado en Goose Green, Gypsy Cove, Betha's Beach pero no tuvimos oportunidad de conocer la isla Oeste, West Falkland. Por tanto hay mucho por ver y creo que para comprender un lugar es necesario sí, aprovechar a conocer la capital Stanley, como lo hicimos, pero también es necesario salir y recorrer. En Uruguay también la atmósfera en zonas rurales y los rincones del país hay otro espíritu distinto al de la capital, y a mi parecer, como Uds. sabrán es aplicable a las Falklands. por tanto reitero me encantaría volver a las Falklands y recorrer unos rincones más”