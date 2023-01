Reportan vuelo privado entre Buenos Aires y Mount Pleasant

El avión permaneció menos de una hora en Mount Pleasant

Un avión privado de matrícula argentina realizó un viaje de ida y vuelta entre el Aeroparque Jorge Newbery (AEP/SABE) de Buenos Aires y la base aérea de Mount Pleasant (MPN/EGYP), en las Islas Falkland, a última hora del lunes, según se informó.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la naturaleza del vuelo, se especula que, dado el tiempo que permaneció en el destino, debió de tratarse de una misión sanitaria.

El avión privado Learjet 60, construido en 1996, matrícula LV-CCO, perteneciente a Baires Fly, una empresa que realiza vuelos chárter, hizo saltar algunas alarmas cuando no pudo ser identificado correctamente por el sitio web de seguimiento Flightradar24, que recoge información del sistema ADS-B Transponder de cada aeronave.

Según flightaware.com, la aeronave había llegado de Carrasco, Montevideo, a las 16.02 del lunes y despegó de Aeroparque a las 17.43, aterrizando en el territorio británico de ultramar a las 20.17 hora local. Permaneció allí menos de una hora: a las 21.15 regresó a Aeroparque, donde llegó a las 23.56.

Desde el conflicto armado de 1982, no hay vuelos directos desde Argentina a las Islas, salvo los servicios de LATAM Airlines o algún vuelo ocasional por razones humanitarias, como cuando se llevaron muestras de los cuerpos de los combatientes argentinos enterrados allí a los laboratorios forenses de Córdoba en una operación supervisada por el CICR para identificar los restos de los soldados argentinos.

El hecho de que Flightradar24 no haya podido identificar el vuelo no significa que no se haya presentado correctamente un plan de vuelo, se informó.