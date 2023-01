Presidente Fernández: “Usurpación” británica de Malvinas ”debe avergonzar al mundo”

El tema Malvinas nos une a todos los argentinos, subrayó Fernández

El presidente argentino, Alberto Fernández, insistió este martes en que la “usurpación” británica de las Islas Malvinas (Falkland) “debería avergonzar al mundo entero”.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante un acto de inauguración de un monumento conmemorativo en el 190 aniversario del “acto de colonialismo” que ahora “une” a la sociedad argentina en su reclamo de soberanía.

”Argentina no ve plena su soberanía mientras esas tierras sigan siendo usurpadas por el Reino Unido (...) No estamos en paz con nosotros mismos si no seguimos reclamando, por los que dejaron su vida, por los que siguen luchando“, agregó Fernández.

Por ello, su administración seguirá ”insistiendo en que las Malvinas son argentinas“, prometió.

”Reivindicar la soberanía y que Argentina goce de libertad territorial debe llamar la atención de los más poderosos del mundo”, argumentó también el jefe de Estado, quien estuvo acompañado en la ceremonia por el Ministro de Defensa, Jorge Taiana.

Durante el acto se inauguró un monumento conmemorativo de las Islas Malvinas construido por el Astillero Tandanor frente al Edificio Libertador (sede central del Ejército, en Buenos Aires).

Argentina ha planteado numerosas objeciones diplomáticas a las maniobras militares británicas en la zona del Atlántico Sur.