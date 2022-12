Rebrota en Falklands el polémico debate sobre la cría comercial de especies marinas

Directora de Recursos Naturales de las Falklands, Dra. Andrea Clausen

La legisladora electa de las Islas Falkland MLA Teslyn Barkman sostuvo que no existe legislación, ni tampoco en elaboración, que prohíba la cría de salmones en estanques abiertos, a gran escala. La afirmación fue en respuesta a una pregunta elevada por Sally Poncet, una Isleña muy comprometida con la defensa y conservación del medio ambiente.

En realidad MLA Barkman estaba leyendo la respuesta por parte de la Directora de Recursos Naturales de las Falklands, Dra. Andrea Clausen quien resaltó, “El Consejo Ejecutivo solicitó opciones en cuanto a como tal prohibición para la cría de salmones y otras especies no nativas podría instrumentarse; empero, dadas otras prioridades y el hecho que no existe la acuacultura en las Islas, el trabajo en ese frente no ha avanzado. Hay empero una decisión política muy clara en la materia.”

Ms Poncet también inquirió si algún personal había informado al Consejo Ejecutivo sobre las opciones para implementar una política de acuacultura que podría “proteger nuestra aguas marinas internas costeras y prístinas,, de granjas de cría de peces en estanques a gran escala” y la respuesta fue, “no, ver la respuesta anterior”

La Dra. Clausen también dijo que el trabajo sobre políticas en las Áreas Marinas Administradas, MMA, era permanente en conjunto con el Departamento de Medio Ambiente, y “que esto nos proveerá con un mecanismo para mayor protección de nuestras aguas internas”.

La Dra. Clausen agregó que en tanto no haya un informe, ”el exigente trabajo de reforzar nuestro marco legislativo existente para cualquier actividad en granjas de cría de peces (que incluiría previsiones especiales para prohibir ciertas especies), estás incluida en el cronograma de actividades legislativas 2024/25.



Por su parte el legislador MLA Birmingham agregó, “aún cuando incluyamos legislación para prohibir la cría de peces a cualquier escala, las subsiguientes asambleas públicas podrían fácilmente ante la existencia de una mayoría clara, rechazar tal prohibición. Por tanto no se puede prohibir nada en perpetuidad”.

MLA Barkman agregó que, “y por cierto el trabajo desplegado por las áreas marinas administradas pueden muy bien hacer mucho por proteger nuestras aguas internas de las actividades comerciales”.

A su vez el legislador MLA Biggs planteó que personalmente “me gustaría ver legislación que nos clarifique en la situación. Creo que nuestra decisión en materia política fue muy lejos sin lugar a dudas, pero me gustaría verlo materializado más pronto..., pero al momento eso es lo que marca el calendario de actividad legislativa,” y agregó en respuesta a la afirmación de MLA Birmingham, “Cualquier legislación puede ser rechazada, pero eso acaso no nos puede impedir de hacer las reglas?”

Un integrante de la asamblea preguntó, “se trata por cierto de algo muy importante, porque si no llegamos hasta la próxima elección con el ”se trata de un asunto de política. Y es mucho más fácil revertir una política que revertir un asunto legislado.“

MLA Gavin Short aprovechó para opinar ”como el abogado del diablo“ y argumentó que si alguna vez debido a una gran caída de la economía en las Islas junto a un desplome de los niveles de vida de la gente, por supuesto nuestras mentes pueden alterarse...”

Y en materia de prioridades legislativas dijo que quería dejar sentado ”algunas de las prioridades a eliminar de la lista legislativa pendiente, es algo como la protección de los trabajadores, la cual ha estado en la lista de asuntos legislativos por muchos, muchos y demasiados años. (Fuente: Penguin News)