Boluarte se convierte en la primera mujer presidenta de Perú

Boluarte, de 60 años, había sido compañera de fórmula de Castillo

Dina Boluarte se convirtió el miércoles en la primera mujer que ocupa el cargo de Presidenta de Perú tras jurar su cargo después de la destitución y detención de Pedro Castillo Terrones por intentar un golpe de Estado.

Boluarte, que fue vicepresidenta de Castillo, juró “por Dios, la patria y la Constitución” y se comprometió a defender la soberanía nacional y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país.

“Antes que política, soy ciudadana peruana y madre de familia, plenamente consciente de la alta responsabilidad que la historia pone sobre mis hombros”, dijo Boluarte antes de admitir que lo que había hecho su compañero de fórmula era un golpe de Estado, por lo que pidió “un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas nacionales”.

A la ceremonia, celebrada en el hemiciclo legislativo, asistieron diputados y otras altas autoridades de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas, que fueron aplaudidos por haber anunciado que respetarían la sucesión constitucional en el país cuando el titular del Congreso, José Williams, anunció que, debido a la destitución de Castillo, se activaba la sucesión presidencial.

Al inicio de la ceremonia, y de acuerdo al protocolo, Williams recibió por unos minutos la banda presidencial y luego invitó a Boluarte a prestar juramento.

Inmediatamente después de que Castillo anunciara que disolvía el Parlamento, Boluarte publicó en Twitter que se oponía a la “ruptura del orden constitucional con el cierre del Congreso.”

“Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana deberá superar con estricto apego a la ley”, dijo.

Boluarte, de 60 años, se define como una persona de “izquierda democrática”, que pidió “la más amplia unidad de todos los peruanos” porque “nos corresponde hablar, dialogar, llegar a un acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses.”

Originaria de Chalhuanca, Apurímac, Boluarte es abogada egresada de la Universidad de San Martín de Porres y tiene una maestría en Derecho Notarial y Registral de la misma casa de estudios. Boluarte había asumido la vicepresidencia el 28 de julio de 2021. También fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social en la gestión de Castillo, pero dejó ese cargo el 25 de noviembre pasado.

A principios de este año, Boluarte había sido expulsada del partido Perú Libre por desacuerdos con los líderes del grupo político. “Internamente he discrepado con algunos aspectos de la ideología de Perú Libre como la nacionalización generalizada de la economía o la intervención en los medios de comunicación. Sin embargo, no he tenido la oportunidad de debatir internamente estos puntos de vista”, dijo tras ser expulsada.

“Como miles de peruanos y peruanas, soy de izquierda, pero de la izquierda democrática, no totalitaria ni sectaria, que permite la divergencia y la crítica y donde no hay líderes infalibles ni intocables”, había explicado Boluarte, quien, según la Constitución peruana, ahora debe dirigir el país hasta el 28 de julio de 2026, pero ya se rumorea que podría convocar elecciones anticipadas.