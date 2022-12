Contagios por COVID-19 aumentan un 280% en Argentina

Los ministros de Salud Vizzotti y Kreplak se pronunciaron a favor de volver a las mascarillas en ambientes cerrados

Las autoridades sanitarias argentinas informaron este domingo de un aumento del 280% de los contagios por COVID-19 en una semana, con 12.609 nuevas detecciones y 9 muertes, lo que supone un incremento del 12,5%.

Los datos del Ministerio de Salud del 27 de noviembre mostraban 3.323 nuevas infecciones, lo que ya suponía un aumento superior al 120% respecto a las dos semanas anteriores. El número de casos positivos confirmados desde el inicio de la pandemia es de 9.739.856, y el número de fallecidos es de 130.034.

En la actualidad hay 247 pacientes hospitalizados en todo el país en la UCI por cualquier enfermedad, no necesariamente COVID-19, lo que representa el 41% del total de camas del país en centros públicos y privados.

La ministra Carla Vizzotti admitió que “los casos de COVID-19 han ido aumentando en las últimas cuatro semanas. Y de la semana anterior a ésta, lo hicieron 3,8 veces... Por ahora, el aumento de los casos no se ha traducido en un incremento significativo de las hospitalizaciones o las muertes. Esto se debe a que la protección que ofrecen las vacunas es muy fuerte”.

Insistió en que “la mejor manera de mantener esa protección es con una dosis de refuerzo: por eso es tan importante lo que se ha observado con el aumento de la aplicación de refuerzos en los puestos de vacunación de todo el país. Hay que seguir por este camino”.

Según Vizzotti, ”quienes se vacunaron por última vez hace más de cuatro meses pueden recibir una nueva dosis. El refuerzo (ya sea el primero, el segundo o el tercero) es especialmente importante para los mayores de 50 años y para las personas con condiciones de riesgo... además, es bueno retomar la ventilación cruzada de los ambientes, el uso de mascarillas en espacios cerrados y el lavado frecuente de las manos... si tiene síntomas respiratorios, es importante que no participe en ninguna actividad con otras personas. Quédate en casa hasta 24 horas después de que los síntomas hayan remitido, para reducir las posibilidades de transmisión... la situación actual es incomparable con la que vivíamos cuando aún no había vacunas. Por eso, cada vez que preguntan si va a haber restricciones, respondemos que no y seguimos trabajando con todas las provincias para dar respuesta, como siempre“.

Según el Ministerio de Salud de Argentina, el número de muertes subió un 12,5% en comparación con la semana pasada, cuando se registraron 8 muertes. La semana pasada murieron 2 personas en la provincia de Buenos Aires, 2 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en Entre Ríos, 1 en Neuquén y 2 en Tierra del Fuego.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, alertó sobre el ”importante“ aumento de casos de coronavirus en las últimas 3 semanas y remarcó que ”es importante que completemos los esquemas de vacunación que corresponden a cada grupo, incluyendo todos los refuerzos“ y pidió a la gente ”no aflojar“.

”Estamos observando un aumento significativo de los casos de COVID-19 durante las últimas 3 semanas. En los últimos siete días, el aumento fue de más del 100% en comparación con la semana anterior. No hay que preocuparse. Pero tened cuidado”, escribió Kreplak en su cuenta oficial de Twitter.

Kreplak también se pronunció a favor de la vuelta de las mascarillas en entornos cerrados.

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 110.686.150, de las cuales 41.054.394 recibieron una dosis, 37.907.790 dos dosis, 3.158.736 una adicional, 21.848.529 el primer refuerzo, 6.383.721 el segundo y 331.582 el tercero, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones ascienden a 118.415.142 y las donadas alcanzaron 5.083.000.