El INE de Uruguay actualizará la medición del IPC

A juicio de Aboal, la actualización permitirá “reflejar con mayor fiabilidad el patrón de consumo de los uruguayos.”

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay cambiará la forma de medir la inflación a partir de diciembre de 2022, según se anunció en Montevideo. El nuevo método significa que se medirán nuevos productos y servicios, mientras que otros serán dejados de lado.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha calculado sobre la base de la encuesta de gastos e ingresos de los hogares de 2005, que ahora se actualizará con la realizada entre 2016 y 2017.

Entre las novedades estarán los servicios de Uber, que no existían en 2005, mientras que los artículos que ya no se comercializan, como los casetes de música, ya no se contabilizarán, según explicó el director del INE, Diego Aboal. “Son renovaciones normales que hay que hacer para seguir los productos que son realmente relevantes hoy en día y actualizar esa base de consumidores”, subrayó.

No sólo cambian algunas categorías, sino que también aumenta el número de productos y tiendas que se tienen en cuenta para calcular la inflación. Según Ámbito, estos cambios deben realizarse cada 5 o 10 años.

El INE también dijo que octubre de 2022 (es decir: octubre de 2022 = 100) marcará la nueva referencia para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en lugar de diciembre de 2010, que estará reflejando un panorama más cercano al de un hogar uruguayo de hoy.

El informe del INE del 4 de noviembre indicó que era “el último boletín publicado con la base 2010” y que “el correspondiente a noviembre de 2022, que se publicará el 5 de diciembre, informará las variaciones del IPC con la nueva base”.

”De este modo, se concluirá un trabajo de larga duración que se inició con la finalización de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) 2016/2017”, añadió.

El proceso fue acompañado por la asesoría de expertos de la CEPAL, una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).