“Inmensos campeones” apoyan la soberanía y auto determinación de las Falklands

El conservador James Sunderland MP, dijo “esperaba incluir en la agenda de los Comunes el debate sobre Territorios de Ultramar, quizá hasta antes de Navidad”

Legisladores británicos de visita en las Islas Falkland con motivo del 40 aniversario de la Liberación, recordaron a los Isleños que cuentan con el “respaldo de inmensos campeones” en el Reino Unido, tanto en el gobierno británico como en la propia Familia Real, pero también admitieron dificultades en instrumentar medidas en apoyo a los Territorios de Ultramar por el poco conocimiento entre sus pares.

Durante una conferencia de prensa en la capital Ciudad de Stanley, los legisladores de Westminster, integrantes del Grupo de Parlamentario multi-partidario en apoyo de las Falklands, (APPG), dijeron que sin bien, “el nivel de conocimiento entre la mayoría de diputados británicos sobre los Territorios de Ultramar es bastante limitado, esto en nada afecta el apoyo a las Islas”

En cuanto a acciones para ayudar a que los legisladores tengan noción de temas relativos a los Territorios de Ultramar, justamente entre los menos ilustrados sobre el tema, el legislador del partido conservador James Sunderland MP, dijo que “esperaba incluir en la agenda de los Comunes el debate sobre Territorios de Ultramar, quizá hasta antes de Navidad para alentar la discusión”.

Por su parte el vocero del partido Laborista del Grupo, Stephen Doughty MP, recordó que más allá de los aliados de las Falklands y Territorios de Ultramar entre los miembros del Parlamento, y más específicamente entre el Grupo inter-parlamentario, ”el propio presidente (Speaker) de la Cámara de los Comunes (Sir Lindsay Hoyle) es un gran apoyo y respaldo de los Territorios de Ultramar, y ha hecho verdaderos esfuerzos en lograr convocar a sus representantes, juntos, en Londres“

Doughty MP agregó que personalmente había estado viajando a muchos de los Territorios Británicos de Ultramar para asegurarse que estaba bien al tanto de sus asuntos, incluyendo a Gibraltar, Islas Vírgenes Británicas y la Base de Akrotiri y territorios adjuntos soberanos en Chipe.

Dijo esperaba que ”esto se convierte en un patrón más regular de actividades y los temas se entiendan bien“, entre los Territorios de Ultramar y el gobierno británico.

El diputado Sunderland MP por su parte sostuvo que tanto él como otros integrantes del APPG coincidieron con la Princesa real Ana durante su viaje y visita a las Falklands con motivo del aniversario de la Liberación, y de conversaciones con Su Alteza Real surgió su convencimiento que ”Uds. las Falklands cuentan con una 'inmensa campeona' en la Princesa. La Familia Real en general son campeones de primera línea en favor de los Territorios de Ultramar. Uds. cuentan con muy buena gente en el Reino Unido, una fuerza para el bien que los apoya.“

Empero igualmente y a pesar de los ”campeonísimos“, un periodista del semanario Penguin News preguntó a los visitantes si el hecho que la mayoría de los integrantes y miembros del Grupo de legisladores son diputados conservadores y Lores, ello aseguraba que el apoyo del Grupo a las Falklands era efectivamente multi-partidario, con representantes integrantes de todos los partidos en el parlamento.

El Laborista Doughty dijo que rotundamente en cuanto ”a la primera línea de bancas Laboristas en la Cámara existe una posición muy clara sobre el apoyo a las Falklands, tanto del líder, y jefe de la oposición, Keir Starmer, de John Healey ministro sombra de Defensa como de David Lammy mi jefe inmediato y ministro de relaciones exteriores (Foreign Office).“ El parlamentario por Pais de Gales es en efecto el ministro sombra para los Territorios de Ultramar.

Doughty MP agregó con firmeza, ”por cierto que así lo he hecho, y seguiré haciéndolo, alentando a los colegas de mi bancada para que se integren a los distintos Grupos muti partidarios de Apoyo“.

Dijo que los viajes de otros Grupos de parlamentarios están bien equilibrados entre los partidos e incluyen asuntos relativos a las Falklands, resaltando que ”simplemente porque no sean miembros de las listas de Grupos multi-partidarios, no quiere decir que no estén interesados o no hablen sobre temas relativos a esos Grupos de Apoyo“

Agregó que puede ser que Ministros o miembros del gabinete sombra y otros individuos con posiciones similares no estén permitidos de ejercer cargos en dichos Grupos.

Ambos voceros del Grupo aseguraron que en cuanto a las Falklands existe ”una unidad firme consolidada que supera líneas partidarias.“

También insistieron tanto el conservador Sunderland como el Laborista Doughty que el gobierno del Reino Unido ”respeta el derecho de las Falklands a la auto determinación“ y que la ”soberanía es asunto por demás importante“, y los ”Isleños tienen todo el derecho a existir como así lo deseen”.