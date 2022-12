Diputado argentino consigue medicamentos para su hijo tras pedido en redes sociales

Que no haya dinero para importar medicamentos ya no es algo político sino social, dijo el diputado Buryaile

El diputado Ricardo Buryaile, de la opositora Juntos por el Cambio (JxC), consiguió a última hora del jueves la medicación para su hijo con parálisis cerebral “gracias a la solidaridad de la gente”.

El legislador y ex ministro de Agricultura durante el mandato del presidente Mauricio Macri había lanzado un mensaje desesperado en las redes sociales a primera hora del jueves después de que el medicamento escasease en todo el país. “Es un medicamento que toma permanentemente desde hace 25 años”, explicó Buryaile.

Buryaile añadió que “no había existencias” en todo el país y que no se podía encontrar en los distribuidores farmacéuticos. “Mi hijo con parálisis cerebral toma 12 pastillas de este medicamento al día. No se consigue, no hay farmacias en CABA ni droguerías, hace 2 meses que no tienen stock, sólo le alcanza para 5 días más, si alguien lo tiene en stock, envíeme un DM, le estaré eternamente agradecido”, escribió el legislador.

Más tarde, su petición fue atendida: “Agradezco de todo corazón la solidaridad que recibí desde distintos lugares dentro y fuera del país. Lamento no haber podido responder a todos. Por el momento pude conseguir los medicamentos para Matías. Espero que pronto se solucione la escasez de insumos médicos necesarios”, escribió.

“La reacción de la gente a través de las redes sociales es extraordinaria”, había dicho el formoseño en una entrevista radial. “Lo que nos salva en esta situación es la gente, pero pone en evidencia los problemas que tenemos los argentinos, que no hay dinero para importar medicamentos: ya no es una cosa política sino social”, insistió. “Si esto, que es un medicamento común, no está disponible, no me imagino lo que debe ser para los medicamentos de patologías más complejas”, lamentó Buryaile.

La parálisis cerebral es un grupo de trastornos que afectan al movimiento y al tono muscular causada por daños en el cerebro inmaduro a medida que se desarrolla, casi siempre antes del nacimiento, derivado de lesiones o anomalías del cerebro. La mayoría de estos problemas se producen intrauterinamente.

Los usuarios de Twitter hicieron viral el caso. No hay dinero para medicamentos, pero el hijo del ministro de Economía Sergio Massa, Tomás, tuvo financiación estatal para ir a ver el Mundial de Qatar.