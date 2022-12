Aumento de casos de COVID-19 en Argentina exige precaución, no alarma

En la actualidad hay “menos de 300 personas en la UCI por COVID-19 cuando solíamos tener 8.000 en momentos de estrés”, explicó Vizzotti

La ministra de Sanidad argentina, Carla Vizzotti, emitió este miércoles una serie de recomendaciones ante el aumento del número de contagios de COVID-19 en todo el país.

Aunque admitió que el número total de casos no es alarmante, Vizzotti subrayó que es necesario tomar algunas medidas: “Si alguien tiene síntomas respiratorios lo que debe hacer es quedarse en casa”, señaló la ministra.

“Es la tercera semana de aumento de contagios, pero ese número no hace que el SARS-CoV2 circule de forma predominante”, prosiguió. “No es un aumento muy importante”, señaló también durante una rueda de prensa.

Según las estadísticas ministeriales, los contagios crecieron un 50,4%, pero como sólo se analizan los pacientes hospitalizados, la circulación podría ser mayor, se informó.

“Con la variante Ómicron teníamos casi 900 mil casos por semana y ahora estamos hablando de 1500”, subrayó Vizzotti al tiempo que advirtió que esta versión del coronavirus “no se puede eliminar” y se “incorporará a la circulación estacional como todos los virus respiratorios”.

“El virus no se puede eliminar porque la infección natural no genera inmunidad de por vida”, dijo la ministra, quien también reconoció que “la vacuna no previene el 100% de las infecciones, es una vacuna para reducir las hospitalizaciones y las muertes”.

En la actualidad hay “menos de 300 personas en la UCI por COVID-19 cuando antes teníamos 8.000 en momentos de estrés”, prosiguió. “La clave son las vacunas”, insistió mientras animaba a la gente a actualizar sus esquemas. “Los que se han vacunado hace 120 días pueden volver a vacunarse con el tercer refuerzo”, sugirió.

“Esa vacuna va a reforzar su inmunidad, especialmente entre las personas mayores de 50 años, que tienen condiciones de riesgo, el personal sanitario, [y] el personal de seguridad y de las Fuerzas Armadas”.

“Es muy probable que, aunque tengan Covid, esta infección no provoque complicaciones ni muertes”, explicó la ministra al tiempo que recordó que el tercer refuerzo (o quinta dosis) “ya está disponible”.

“La vacunación espontánea está abierta en cualquier provincia” y en algunas jurisdicciones “se envían turnos para fomentar la vacunación”, prosiguió la médico.

Vizzotti también dijo que “no habrá restricciones” [de circulación] porque “no hay riesgo de tensión o desborde del sistema de salud.”

Respecto a la vuelta a la obligatoriedad de las mascarillas en aeropuertos y aviones en Brasil y también en el transporte público de Sao Paulo, Vizzotti dijo que en Argentina “desde el 21 de septiembre hay una recomendación de usar barbijos no sólo para el Covid sino para todos los virus respiratorios que están circulando de manera constante, especialmente en personas con condiciones de riesgo y en lugares cerrados con poca ventilación”.

Informes recientes mostraron que las subvariantes más contagiosas de Omicron (BQ.1.1 y XBB.1) estaban circulando en Argentina y representan la mayor parte de las nuevas detecciones, mientras que Ómicron sigue siendo la única variante en todo el país, según el último Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana del 13 al 19 de noviembre.

Según el informe, se han notificado globalmente cinco ”linajes principales diferentes de Ómicron: BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 y BA.5 y sus linajes descendientes (BA.1.1, BA.2.12.1, entre otros). En la actualidad, los linajes descendientes de BA.5 Ómicron siguen siendo dominantes en todo el mundo”.