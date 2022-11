No es necesaria una devaluación por ahora en Argentina

Una devaluación no es necesaria por ahora, porque las exportaciones de bienes industriales crecieron 20% entre enero y octubre

La administración argentina del presidente Alberto Fernández se habría sacado de la manga un fuerte superávit comercial para el mes de octubre con el que se desviarán las presiones para devaluar el peso local, al menos por ahora.

Según El Cronista, el superávit comercial de octubre sería de algo más de 1.700 millones de dólares, el más alto desde agosto de 2021. El nuevo dato favorable provendría de un fuerte salto en las exportaciones de bienes primarios (con saldos en “dólar soja”), y de bienes industriales, mientras que las compras al exterior se restringieron en el marco del nuevo Sistema de Importación (SIRA) y las políticas cambiarias.

Argentina exportó 7.823 millones de dólares e importó 6.111 millones en octubre, según publicó también El Cronista. El saldo positivo de 1.712 millones de dólares supera el magro superávit de 414 millones de dólares de septiembre, tras un trimestre deficitario. Abril sigue siendo el mejor mes de 2022 para Argentina, con un superávit de 1.454 millones de dólares, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque las exportaciones de productos de origen agropecuario cayeron un 7%, sigue siendo el rubro que más divisas aporta a la economía del país: 2.507 millones de dólares.

Las importaciones crecieron un 16% anual, aunque fue una fuerte desaceleración respecto a los meses anteriores. Entre enero y octubre, las importaciones aumentaron a un ritmo del 38% respecto a las cifras de 2021. El mes pasado, la compra de combustibles creció 70% anual (US$ 669 millones).

Un nuevo informe del Indec sobre comercio exterior está previsto para el 22 de noviembre.

El endurecimiento de las restricciones a las importaciones y el mejor desempeño de las exportaciones dieron paso a una mayor acumulación de dólares, en momentos en que el Banco Central (BCRA) realiza desde hace un mes y medio ventas netas en el mercado único por unos US$ 1500 millones, mientras el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, descartó una unificación cambiaria vía devaluación.

Rubinstein también admitió que eliminar la brecha entre los distintos tipos de cambio implicaría “un componente de devaluación”. De ahí que por ahora no haga falta llegar a medidas tan extremas, ya que las exportaciones de bienes industriales crecieron 20% entre enero y octubre y suman casi US$ 19.296 millones, casi el doble que en 2020 y 50% por encima de los valores de 2019.

En lo que va de 2022, las exportaciones suben 15% interanual y suman US$ 74.951 millones a valor FOB, según datos oficiales. Las importaciones CIF crecieron más del doble, un 38%, hasta los 70.631 millones de dólares. Pero este año se ha importado un 156% más en Combustibles, con una diferencia de 7.248 millones de dólares.

Aún con las exportaciones en sus niveles más altos en al menos cuatro años, el superávit comercial de US$ 4.320 millones no se acerca a los casi US$ 14.000 millones acumulados un año atrás y a los más de US$ 11.000 millones de los dos años anteriores.

(Fuente: El Cronista)