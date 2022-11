Día de la Recordación y la Liberación de Falklands recordados en vivo desde las Islas para el Reino Unido

El gobierno de las Islas Falkland ha comunicado los arreglos que se han organizado para este domingo 13 de noviembre del 2022, Día de la Recordación, o sea la conmemoración del 104 aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, o más bien de la firma del armisticio que puso fin a los combates de un conflicto que devastó a imperios y países, y cambió el equilibrio mundial.

Empero en esta ocasión se trata de una conmemoración muy especial pues por tratarse del año del 40 aniversario de la Liberación de las Falklands, y la presencia en las Islas de más de cien Veteranos y familiares, llegados especialmente desde el Reino Unido, la ceremonia tendrá un sentido muy profundo, al extremo que será transmitida en vivo al Reino Unido, además de un despliegue poco común de medios internacionales.

#RemembranceDay where we take the chance to reflect and remember all those who never came home. It was a true honour to share our act of remembrance with the visiting veterans and Next of Kin who have made the journey back to the #Falklands in this 40th year

We will remember them pic.twitter.com/vAfGTL8Smh