Boric compara a los mapuches con los nazis

La quema de la escuela y la iglesia me recuerda a cuando los nazis quemaban sinagogas en los años 30, dijo Boric

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, afirmó durante su primera visita como jefe de Estado a La Araucanía que los grupos mapuches que realizan atentados en la zona son “cobardes”, y comparó sus acciones con las de los nazis en la década de 1930.

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el más radical de los grupos que exigen la restitución de sus supuestos territorios ancestrales, rechazó la presencia de Boric en la zona.

“Iniciamos la gira a La Araucanía para fortalecer el trabajo interministerial en base a las prioridades de nuestro gobierno en la región. Con el foco puesto en las personas y su seguridad”, escribió Boric en Twitter desde Temuco, a 680 kilómetros al sur de Santiago. El viaje presidencial fue confirmado a última hora del miércoles por razones de seguridad. Ese mismo día se registraron una serie de ataques incendiarios contra cabañas, una escuela y una iglesia, además de cortes de ruta en zonas rurales.

”Hoy quemaron una escuela recién inaugurada, una iglesia, hubo cortes de ruta que generaron cortes de tránsito. Quiero decirles a las personas que están detrás de estos ataques que si creen que privando a los niños de la Araucanía rural de la educación o (...) privándolos del acceso al agua (...) me van a intimidar a mí o a este gobierno, están muy equivocados. Son unos cobardes. Y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley“, dijo el mandatario.

”¿Saben a qué me recuerda la quema de la escuela y la iglesia que hemos visto hoy? Me recuerda a cuando en los años 30 los nazis quemaron sinagogas, me recuerda a cuando en septiembre de 1973 la dictadura quemó libros en la plaza San Borja“, agregó.

Consultado sobre si podía hablarse de terrorismo, Boric respondió que ”no quiero entrar en una polémica semántica al respecto, creo que nos hace mucho daño. Creo que en la región ha habido actos de carácter terrorista“.

La CAM reivindicó los incendios y emitió un comunicado en el que rechazaba el primer viaje del presidente a la zona: ”Boric fuera del Wallmapu (nación mapuche, en lengua nativa)“, advirtió.

La organización argumentó que el viaje de Boric sirve ”a los intereses de la oligarquía, al poder de los grupos económicos que se enfrentan directamente a la causa mapuche, toda vez que bajo su gobierno se han intensificado las estructuras de dominación contra las que históricamente hemos luchado“.

Los atentados se produjeron tras la renovación del estado de excepción que rige desde hace poco más de cinco meses en La Araucanía y la vecina región del Biobío, que permite al Presidente convocar a las Fuerzas Armadas en caso de necesidad.

Boric es un acérrimo detractor del estado de excepción y antes de asumir el poder en marzo había advertido que no lo utilizaría, pero el aumento de la violencia le torció el brazo. Incluso restableció la militarización de la zona decretada por el ex presidente conservador Sebastián Piñera y que el nuevo mandatario de izquierda había levantado al asumir su cargo.

”La inmensa mayoría de quienes viven en La Araucanía y la inmensa y abrumadora mayoría del pueblo mapuche quieren la paz y vamos a dialogar con ellos”, dijo Boric, cuya aprobación se sitúa en el 25%, según una reciente encuesta.