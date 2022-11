Crece la expectación por reunión Petro-Maduro en Caracas

Los lazos diplomáticos estaban cortados desde que Duque reconociera a Guaidó como presidente interino de Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su colega venezolano, Nicolás Maduro, se reunirán este martes en Caracas para analizar la evolución de los vínculos bilaterales, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países desde la toma de posesión de Petro.

En su primer encuentro cara a cara como jefes de Estado, se espera que Petro y Maduro revisen “la relación bilateral entre los dos países, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos”, según un comunicado oficial.

Tras su elección el 7 de agosto como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, Petro se propuso reanudar las relaciones con Venezuela, rotas en 2019 bajo su antecesor Iván Duque.

Según un comunicado de Bogotá, Petro “viajará a la ciudad de Caracas con su equipo de trabajo para almorzar con el presidente venezolano” para “impulsar la economía de la región” y “la protección de la Amazonía... como parte de las reuniones preliminares a la COP 27”, la conferencia climática de la ONU que comienza el 6 de noviembre en Egipto.

Las relaciones entre Caracas y Bogotá se rompieron en 2019 cuando Duque reconoció al líder opositor Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela.

Petro ha subrayado que por las fronteras reabiertas solo habían pasado 2,5 millones de dólares de mercancías porque “los funcionarios de allá y de acá están cobrando una comisión” (soborno). El mandatario colombiano ha insistido en la necesidad de cerrar inmediatamente los pasos ilegales “porque esta frontera es para el pueblo, no para las mafias”.

El dirigente chavista Diosdado Cabello aseguró que “la reunión ya estaba prevista, lo que no tenía era fecha”.

”Hacía mucho tiempo que los presidentes vecinos no se reunían. No por culpa de Venezuela. No se atrevían a hablar con nosotros porque los regañaban en Estados Unidos. En algún momento también vendrá (el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio) Lula (Da Silva) o irá Maduro”, dijo Cabello.

Petro tiene una ambiciosa agenda ambiental, económica y social, que prevé reformas fiscales y ambientales, y la terminación del conflicto armado interno con remanentes de las guerrillas de las FARC y el ELN, para lo cual Caracas intervendría como garante.