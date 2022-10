El oficialismo argentino crea un nuevo impuesto por 1 voto de diferencia denominado “impuesto Milei”

La Cámara Baja de Argentina aprobó en la madrugada del miércoles el proyecto de ley de presupuesto para 2023. Entre los cambios más significativos se encuentra un impuesto a la Seguridad Aeroportuaria que, según se informa, ayudará a sostener la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La coalición gobernante Frente de Todos consiguió que el proyecto de ley fuera aprobado por 123 votos a favor y 122 en contra. El bloque opositor Juntos por el Cambio (JxC) culpó al diputado liberal Javier Milei por la aprobación del impuesto que se cobrará en la compra de billetes de avión.

Los boletos para viajes regionales (a destinos sudamericanos) incluirán la Tasa de Uso Aeroportuario (US$ 25,16 en todos los aeropuertos); la Tasa de Migración y Aduana (US$ 10); la Tasa de Seguridad (US$ 8); la Percepción del Impuesto a la Renta (45%); la Tasa del PAIS (30%); la Percepción a cuenta de Bienes Personales (25%); el Anticipo del Impuesto a la Renta (5%); y la Tasa del Directorio Nacional de Turismo (7%). El nuevo impuesto también se aplicará a viajes aéreos nacionales.

El proyecto de ley fue presentado por la diputada kirchnerista Paula Penacca, del grupo La Cámpora de Máximo Kirchner. Pero no habría sido aprobado si los diputados Gustavo Santos (ex ministro de Turismo del presidente Mauricio Macri) o Milei hubieran estado allí para emitir sus votos y empatar o incluso revertir el resultado. De ahí que JxC se refiera a la nueva medida como “el impuesto Milei”.

Los legisladores de la oposición lanzaron fuertes críticas en las redes sociales contra Milei, que suele pronunciarse en contra de la creación de nuevos impuestos.

Debido a la ausencia de los Libertarios, “se aprobó el aumento de impuestos”, se quejó la diputada Paula Oliveto. También faltaron a la cita con el voto las diputadas libertarias Carolina Píparo y Victoria Villarruel.

“Gritan mucho, pero a la hora de votar” se esfuman, dijo la diputada de la UCR Karina Banfi. “Si hubieran estado, hubiéramos rechazado la creación de la tasa aeroportuaria; dicen que hay que bajar los impuestos” pero luego “se duermen”, agregó.

Milei, que pretende ser candidato a presidente en 2023, también fue noticia esta semana por su polémica propuesta sobre las Islas Malvinas/Falklands durante un programa de televisión a última hora del lunes: “Nadie tiene una propuesta para esto; yo sí. Como el acuerdo entre Inglaterra y China para Hong Kong, mi propuesta es por vía diplomática”, argumentó.

“Tenemos que hacer lo mismo [que Hong Kong], pero teniendo en cuenta la voluntad de la gente que vive en las islas. Son personas que viven en un país desarrollado y no en uno miserable, como nosotros”.

“Hay que llegar a un acuerdo a largo plazo” por el que se entreguen las islas a Argentina, pero “sin violencia y que se tenga en cuenta la posición de la gente que vive allí”.