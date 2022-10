Vuelo Falklands/Brasil, aclaran por qué se necesita más tiempo para su relanzamiento

Una aeronave de Latam en las Falklands

Si bien el vuelo entre las Islas Falkland y Brasil aún no se reanudará, la directora del Departamento de Desarrollo y Servicios Comerciales, (DCS), Becky Clark ha confirmado que no se trata de una cancelación completa del vuelo de Latam a Sao Paulo a las Islas.

“El gobierno de las Falklands y Latam continúan con reuniones regulares sobre las dos rutas, y el anuncio que la de Sao Paulo no se reinicia, por ahora, no se trata de manifestación alguna sobre una intención futura”

Cuando se preguntó a Ms Clark el por qué de la no reanudación del vuelo, y si es que había algo por parte del FIG, que no hacía posible el relanzamiento de la ruta, Ms Clark sostuvo “no se trata de la inhabilidad de no poder reanudar, sino el tiempo necesario previo, para restablecer la ruta que siempre ha sido de por lo menos tres meses”.

“Cada vez que el período de suspensión se extendió fue porque algo que había sido anticipado en el punto previo de la extensión, no había tenido lugar”

Ms Clark dijo que “así permanece la situación pues los números del Covid 19 en Brasil siguen siendo altos y todavía permanecen muchas de las restricciones en pie”.

Esto significa en tiempo real que “alcanzar el punto para negociar por los tres meses de anticipación, aún no se han alcanzado”, según explicó la funcionaria de las Falklands.

El hecho es que además por tratarse de una ruta poco establecida, también tiene su impacto.

Cuando se le preguntó si hubo interferencia política alguna, en particular en lo que refiere a Argentina, Ms Clark sostuvo, “sería de poco talante sugerir que no hubo dimensiones políticas en cuanto a la negociación de dicha ruta,” pero agregó que ella no estuvo involucrada en las discusiones políticas.

Agregó que “el foco de la DCS está puesto en realidad en los aspectos prácticos en como esas dos rutas pueden funcionar y asegurarse que tanto el gobierno de las Islas, y de las Falklands en general, junto a Latam pueden lograr eso que necesitan de lo que tenemos”

Al preguntársele que confirme si la decisión de no reanudar el vuelo en definitiva vino de Desarrollo y Servicios Comerciales, Latam, o una decisión política, Ms Clark dijo que “no se trato en definitiva de una decisión para no avanzar, de cierta forma, se trata de un proceso que debemos cumplir y aún no hemos llegado al punto sin retorno o si estamos donde tenemos que volver a empezar.

”No se trató de una decisión para no proseguir, la estamos prosiguiendo, y todavía no hemos llegado al punto de ser capaces de anunciar algo definitivo”

Por último visto que este último anuncio (negativo) llegó apenas una semanas antes de la anterior largada oficial de la ruta, el 8 de noviembre, se le preguntó a Ms Clark si el público podía esperar alguna noticia más, para cuando el vuelo reanude o no su operación en el futuro.

“No lo sé por qué no estamos en ese punto aún,” respondió Ms Clark, “mi esperanza sería que en el punto dónde podríamos relanzar la ruta le brindáramos al público un horizonte de tres meses, de forma que puedan reservar y hacer planes,” pero resulta incierto a esta altura de los acontecimientos.

El vuelo Sao Paulo/Falklands una vez a la semana, los miércoles, con una ida y vuelta mensual aterrizando en Córdoba, Argentina, fue siempre una aspiración de años de las Islas pero recién se logró concretar en noviembre de 2019, pero a los pocos meses se debió suspender por la pandemia y aislamiento de las Islas del continente sudamericano.

En cuanto a la otra ruta de Latam, desde Santiago a Falklands, Ms Clark dijo que “se ha visto un incremento muy importante en el número de pasajeros”, y estamos “casi en el nivel de capacidad y ocupación previos a la pandemia”, concluyó.