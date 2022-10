Suboficial argentino sobrevive a un ataque en la Base Marambio

El atentado habría sido provocado por roces por diferencias económicas

Un militar argentino agredió a su suboficial superior “con un instrumento contundente” mientras dormía en la Base Marambio de la Antártida.

El Comando Conjunto Antártico informó en un comunicado que la víctima necesitó ocho puntos de sutura en el rostro, pero está fuera de peligro tras este “hecho aislado e inédito que no representa los valores y principios institucionales ni los hábitos y costumbres de convivencia en la Antártida”.

Aunque se conoció el miércoles, la agresión se produjo durante el fin de semana, cuando un suboficial entró en la habitación donde estaba acostado el responsable de la Base Marambio, causándole “dos heridas cortantes producidas al parecer con un instrumento contundente”, probablemente una maza. La víctima fue socorrida por otros miembros de la base, lo que evitó que el suceso acabara en algo más grave. El agresor fue detenido y trasladado al continente para enfrentar a un proceso judicial militar.

La víctima será trasladada en avión a Buenos Aires para más estudios médicos. “Mañana o pasado hay un vuelo que me va a llevar a Buenos Aires para hacerme unas pruebas. Recibí algunos golpes, estaba acostado y un flaco irrumpió en la habitación, me dio un par de golpes, lo empujé y luego entró otro grupo y lo sacó. Todavía no sabemos qué pasó”, dijo el suboficial mayor Gustavo Echenique en un mensaje de audio a sus familiares.

La Base Marambio es la única que cuenta con una pista para aviones de carga y de pasajeros. Por lo tanto, es la principal puerta de entrada para la logística argentina en la Antártida y también abastece a otras bases extranjeras.

Según el diario El Litoral, el ataque fue provocado por roces por diferencias económicas. Mientras los miembros de la Fuerza Aérea reciben una compensación adicional por servir en la Antártida, no ocurre lo mismo con el Ejército y la Armada.

La Base Marambio y la isla donde se encuentra fueron bautizadas en honor al piloto de la Fuerza Aérea Argentina Gustavo Argentino Marambio, quien en 1951 voló con el avión Avro Lincoln “Cruz del Sur” desde Río Gallegos hasta la Base San Martín, realizando un lanzamiento de reabastecimiento de emergencia.

El Comando Conjunto Antártico (Cocoantar) fue creado el 29 de diciembre de 1969 y está integrado por tropas y medios de las tres Fuerzas Armadas. Su misión es conducir las operaciones argentinas en forma permanente y continua en la Antártida y en el área de interés, para asegurar el despliegue, el apoyo logístico y el desarrollo de las actividades científicas, a fin de contribuir al cumplimiento del Plan Anual Antártico, Científico, Técnico y de Servicios.