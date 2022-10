Presidente chileno dice que sólo pueden quedarse los inmigrantes legales

El Gobierno ha enviado al Congreso proyectos de ley para agilizar la expulsión de inmigrantes ilegales, explicó Boric

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, subrayó este jueves que en su país no hay privilegios y que, por tanto, los residentes extranjeros tendrán que regularizar su situación migratoria o marcharse.

Boric añadió que “si han cometido un delito, tienen que irse”. El jefe de Estado también admitió que es necesario “ofrecer alternativas a los que están en situación irregular”, pero al final “aquí nadie va a estar por encima de la ley”.

“En el caso de que haya niños, tenemos que garantizar que tengan acceso a la educación; en el caso de Desarrollo Social, los albergues hoy están llenos en Antofagasta”, subrayó también el mandatario.

La migración irregular no es un fenómeno nuevo en Chile, pero desde 2010 a julio de 2021 el número se ha multiplicado por 57, pasando de 415 a más de 23.000 personas, en su mayoría venezolanos, según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Boric insistió el viernes en una entrevista radial que su administración actuará contra quienes cometan delitos asociados al narcotráfico y recordó que la coalición gobernante ha presentado esta semana al Congreso dos proyectos de ley que abordan el tema.

El Presidente explicó que para expulsar a los migrantes ilegales que ingresen “por un paso irregular y que esté en condiciones irregulares en Chile” debe haber un procedimiento judicial. “Esto no es una decisión arbitraria del gobierno, sino que involucra al Poder Judicial”.

“Luego se debe notificar a la persona que se inicia el procedimiento de expulsión. Sin embargo, como no tienen domicilio conocido, no se les puede notificar y no se inicia el procedimiento”, añadió.

Según el nuevo proyecto, las personas pueden considerarse notificadas a través de una carta certificada o un correo electrónico. Cinco días después, “la persona se considera notificada”, lo que permite iniciar el procedimiento de expulsión.

“En segundo lugar, hemos agilizado el procedimiento de expulsión que ya existe para los condenados por la ley de drogas. No vamos a permitir que el tráfico de drogas continúe aquí”, argumentó también Boric.

“Aquí tenemos que dar señales muy claras y firmes, por lo que efectivamente la seguridad es un tema prioritario en Antofagasta y le instruí al delegado presidencial que vamos a velar porque así sea,” agregó el jefe de Estado