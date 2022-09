Exportaciones argentinas de carne crecen, pero demanda de China baja

Israel resultó ser el segundo destino más relevante para las exportaciones de carne vacuna argentina en agosto de 2022, detrás de China

Las exportaciones argentinas de carne vacuna han crecido interanualmente, pero la demanda de China es un 20% menor que en julio y va en descenso, con una marcada tendencia a la baja en los precios, según un informe del Consorcio de Exportadores de Carne Vacuna Argentina (ABC) de Buenos Aires.

En los primeros 8 meses de 2022, los envíos de carne vacuna crecieron un 9,4% en comparación con el mismo período de 2021 y casi un 20% en agosto respecto del mismo mes del año pasado, pero cayeron un 5% respecto de julio, reveló también el estudio.

Por otro lado, los envíos a China, principal destino de la carne argentina, cayeron un 20% respecto a julio. El Gobierno argentino autorizó un 15% más de exportaciones, lo que podría tener un impacto positivo a finales de este mes.

“En relación a agosto de 2021, los volúmenes exportados son un 19,9% superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un 32,3% mayor. El acumulado de los primeros 8 meses de 2022 revela que las ventas al exterior de carne vacuna refrigerada y congelada fueron por 417,3 mil toneladas peso producto; por un valor aproximado de US$2450 millones. En comparación con los primeros 8 meses de 2021, los volúmenes exportados son 9,4% mayores; mientras que el valor obtenido ha sido 43,7% mayor”, dijo el titular de ABC, Mario Ravettino.

Los envíos de carne vacuna refrigerada y congelada en agosto alcanzaron un volumen de alrededor de 56,7 mil toneladas de peso de producto, con un valor de alrededor de 329,2 millones de dólares. En comparación con el mes de julio, los volúmenes enviados mostraron un descenso del 5%, mientras que el valor obtenido cayó un 4,7%.

El precio medio de exportación de la carne de vacuno refrigerada y congelada fue un 0,3% superior al de julio, y un 10,4% por encima de la media del mismo periodo de 2021.

“Sin embargo, se observa una persistente tendencia a la baja de los precios en los principales destinos a partir de mayo; y el promedio de 5.807 dólares por tonelada está 500 dólares por debajo de los máximos registrados en abril pasado”, señaló ABC.

El informe de ABC también indicó que hubo una “fuerte caída” del 20% en los envíos de carne vacuna congelada sin hueso a China. “De las 41 mil toneladas enviadas en julio, en agosto los envíos caen a 32,8 mil toneladas en un contexto de marcada tendencia a la baja de los precios en este destino”.

China sigue siendo el principal destino de las exportaciones, tanto en agosto como en el acumulado de los 8 primeros meses del año. “En el último mes se enviaron a China 8,7 mil toneladas de carne bovina con hueso y huesos de bovino procedentes del deshuesado, por un valor de 15,1 millones de dólares y unas 32,8 mil toneladas de carne bovina deshuesada, por un valor de 181,4 millones de dólares”. Así, el país asiático representó el 73% de los volúmenes exportados en agosto de 2022; y el 77% del acumulado en los primeros 8 meses del año.

El precio promedio de las ventas de carne deshuesada al país asiático en agosto fue “levemente superior” a los U$S 5.500 por tonelada, marcando “una clara tendencia a la baja desde el máximo de U$S 5.900 obtenido en mayo pasado”.

Así, las exportaciones de despojos y preparados de carne vacuna sumaron un volumen de 8,8 mil toneladas en agosto, por un valor de U$S 20,4 millones. El precio medio de exportación de estos productos se situó ligeramente por encima de los U$S 2.300 por tonelada, con “picos cercanos” a los U$S 4.500 para las lenguas bovinas.

ABC también destacó la recuperación de los envíos de carne deshuesada refrigerada a Chile. “Las 2.500 toneladas enviadas en agosto casi igualan los volúmenes de junio y julio sumados”.

“Principalmente, se observa el efecto de los despachos para la ventana del cuarto trimestre de la Cuota 481, que duplicó los volúmenes enviados a Holanda en agosto, respecto a julio”, dijo también ABC.

”Hubo importantes volúmenes de Kosher congelado a Israel, más de 3.350 toneladas en agosto (2.288 en julio) a un precio medio de más de US$ 8.000 por tonelada. Entre productos refrigerados y congelados, Israel resultó ser el segundo destino más relevante para las exportaciones argentinas de carne vacuna en agosto de 2022, con más de 4.600 toneladas enviadas.”

El consorcio ABC es una organización sin fines de lucro creada a fines de 2002 en respuesta a las necesidades de la industria de la carne vacuna para promover la prosperidad del complejo agroindustrial de la carne vacuna, agregando el máximo valor a la carne argentina, contribuyendo así al desarrollo económico y productivo de la nación. La organización busca preservar las ventajas comparativas y preservar el medio ambiente y el bienestar animal, velando por el cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer carne vacuna argentina a los mercados mundiales.