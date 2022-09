Presidente argentino advierte sobre movimientos antidemocráticos de la derecha

“No hay ningún problema con la derecha democrática”, dijo Alberto Fernández

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo este martes, durante una conferencia de prensa en Nueva York antes de su comparecencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que el intento de asesinato del 1 de septiembre contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba vinculado al resurgimiento del fascismo.

“Lo que le pasó [a CFK] es el resultado de ese odio”, explicó el presidente Fernández en la Conferencia Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana, en The New School University. “Negarlo no nos sirve de nada”, subrayó. “Es en la desesperación donde se siembra el odio, la violencia y los viejos fascismos que reaparecen en el mundo”, añadió. Fernández también advirtió de las “derechas recalcitrantes en Europa”:

“No hay ningún problema con las derechas democráticas, pero las derechas que promueven el odio y la violencia no deberían tener cabida en el mundo en que vivimos”, subrayó el mandatario sudamericano, quien agregó que la pandemia del COVID-19 resultó ser un velo que al levantarse “dejó al descubierto las miserias ... [del sistema injusto en el que vivimos”.

También insistió en que “América Latina es el continente más desigual del mundo” que “puede acabar teniendo una oportunidad en medio de esta guerra. Hay que producir alimentos y América Latina los produce. Se necesitan energías y están en la región”.

Fernández también denunció el sistema crediticio mundial: “No puede seguir existiendo el sistema de sobreprecios que triplica las tasas de interés que pagamos los países deudores después de sufrir una pandemia como la que sufrimos”, prosiguió. “Tenemos que cambiar. El mundo nos dio un aviso. Tenemos que decir basta”, subrayó Fernández.