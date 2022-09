Confirman condena a influencer por acoso a primera dama argentina

El fallo puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

La condena del influencer argentino Eduardo Miguel Prestofelippo a 30 días de arresto domiciliario por acosar a la Primera Dama Fabiola Yáñez ha sido confirmada este lunes. Como consecuencia de la medida, el reo deberá llevar un dispositivo en el tobillo mientras dure su sentencia.

Prestofelippo, que se hace llamar “El Presto” y ostenta con orgullo una foto suya en sus tiempos de juventud con el ex dictador Jorge Rafael Videla, deberá además realizar un curso en el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) denominado “Taller de violencia de género y respeto a la mujer”.

También se le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de Yáñez durante un año completo. A principios de este año fue condenado a 30 días de prisión efectiva por acosar y discriminar a Yáñez a través de las redes sociales. Su condena fue confirmada este lunes.

La pena se cumplirá en su domicilio por razones de salud y deberá llevar una tobillera electrónica, además de asumir las costas del proceso judicial.

El fallo del lunes puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

“El Presto” publicó en 2020 una serie de videos en su canal de Youtube y en Facebook. En uno de esos videos se dirige al presidente Alberto Fernández: ”Si mañana en Twitter publico una foto de tu mujer en bolas, porque las tiene porque es el pasado de tu mujer, voy a terminar preso (...). Hay que tener cojones, no has buscado a una chica de su casa, has buscado a una chica que las grandes cadenas de televisión no la conocen precisamente por ser la primera dama, la conocen por otros registros, déjate de joder Alberto, déjate de joder (sic).“

La sentencia coincidió con las peticiones de la fiscal Daniela Dupuy, quien argumentó que ”Prestofelippo inició una campaña intimidatoria, persecutoria -y de desprestigio- en contra de la primera dama Fabiola Yáñez a través de medios digitales, mediante ataques a su vida íntima e intromisión en aspectos de su vida privada, con total desprecio por la afectación real que dichos actos puedan causar en el nombre y honor de la víctima.“

Los tres hechos por los que Fabiola Yáñez demandó a El Presto fueron por su publicación ”deja de joder a Alberto“, luego por otra fechada el 3 de agosto de 2020 en la que menciona ”la vida fácil de la Primera Dama“ titulada ”¿PROSTITUCIÓN VIP?“ y otra al día siguiente ”Véanla antes de que la censuren“ en la que ahonda en las finanzas de Yáñez y cuestiona cómo pudo supuestamente comprar un departamento en la exclusiva zona de Puerto Madero en Buenos Aires.

Prestofelippo nació en Paraná, Entre Ríos, y llegó a Córdoba soñando con ser periodista. Abandonó la universidad alegando que estas instituciones ”mienten a los chicos” y creó sus propios medios y perfiles en plataformas sociales.

Fue noticia por primera vez tras publicar que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) “no iba a salir viva del Congreso”.