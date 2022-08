Parte delegación de hockey de Falklands a torneos en Punta Arenas y Miami

Este sábado un equipo de 22 jóvenes jugadores de hockey, (de 9 a 18 años) parten hacia Punta Arenas, sur de Chile para una temporada de once días, mezcla de entrenamiento y torneo competencia.

Tras el torneo el equipo incorporará a otros seis jóvenes Isleños vía el Reino Unido, con destino hacia Miami para participar en el Torneo Internacional de Hockey Amerigol.

Los equipos están muy alentados por los dos torneos y han aprovechado para agradecer especialmente a las empresas y privados que con sus auspicios y apoyo han hecho posible los viajes.

Además del Consejo Nacional de Deportes de las Falklands, entre las empresas se cuentan, Fortuna Ltd, Polar Seafish Ltd, RBC Limited, Sulivan Shipping Services Ltd, Argos Awards Scheme, G&K Services, Shorty’s Diner, Val Ellis, FIC Limited, Martech Falklands, Falkland Beerworks, Government House, Golden Touza Ltd, Seafish Chandlery Limited, Byron Limited, Kelper Stores Ltd.

El pasado 20 de agosto los integrantes del equipo concluyeron la campaña por fondos para el viaje con una noche de familias en el Salón Municipal. En esa ocasión también un grupo de empresas y residentes contribuyeron con la comida para la velada y premios de la kermese, que coronaron el evento.

Aquí también los jugadores de la Asociación de Hockey hicieron público su agradecimiento a empresas e individuos que colaboraron con la velada, Nigel Bishop; Seafish Chandlery Ltd, Sullivan Shipping Services Ltd, Malvina House Hotel, Sure SA Ltd, Polar Seafish Ltd, Consolidated Fisheries Ltd, Waterfront Hotel, Pooles Skip Hire, Shorty’s Diner, Standard Chartered Bank, Stanley Garden Centre, Stanley Services Ltd, The Narrows Bar, Marlene Short, Susan Knipe, Michael Poole, Alan & Vanessa Fowler, Caitlin Fowler, Pamela Budd, Christine Hewitt, Taelah Henry, Claire Fowler, Anthony Peters (Tony Foot), Steven O’Conner, Alwen Leo, Nick Francis, Dave Crowie, Mandy Fowler.

Un 'muchas gracias' especial fue para la Ali Ford y Stephen Jaffray Memorial por el apoyo brindado a la Asociación, FIHA, durante todo el año.

En oportunidades anteriores la delegación de hockey de las Falklands retornó con varias preseas tanto de Chile como de Miami.