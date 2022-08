Senador paraguayo quiere renuncia del vicepresidente o juicio político

Parece que Velázquez planea seguir siendo vicepresidente hasta que se presenten las pruebas en su contra

Dado que el vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, aún no ha renunciado a su cargo, algo que se había comprometido a hacer el viernes tras ser incluido por Estados Unidos en la lista de “individuos significativamente corruptos”, el senador Martín Arévalo subrayó que la Cámara Baja tendría que seguir adelante con el procedimiento de destitución.

Velázquez había anunciado que presentaría su carta de renuncia a la Vicepresidencia de Paraguay, además de apartarse de la carrera presidencial del próximo año, lo que hizo este martes.

Arévalo, también del Partido Colorado pero de la facción del ex presidente Horacio Cartés, dijo que si la renuncia de Velázquez a la vicepresidencia no es recibida antes del viernes de esta semana, se debería promover su destitución.

”Si no presenta (su carta de renuncia) antes del viernes, el lunes tendríamos que empezar a plantear el juicio político y sabemos que el juicio político se presenta en la Cámara de Diputados y a partir del lunes algunos legisladores seguramente lo presentarán“, dijo Arévalo en una entrevista radial.

También Cartés ha sido incluido en la lista de personas más corruptas de Estados Unidos.

”Si, realmente, yo estuviera en su lugar y no cometiera ningún error y el embajador norteamericano está mintiendo, no hubiera renunciado ni siquiera a mi candidatura“, insistió Arévalo. ”Al renunciar, hay una aceptación, porque podría decir 'no reconozco (las acusaciones) y sigo'”, prosiguió.

Según versiones en Asunción, Velázquez no renunciará hasta que la Embajada de Estados Unidos presente las pruebas que supuestamente tiene en su contra.

La senadora Lilian Samaniego, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que la Cámara citará al canciller Julio César Arriola para que explique el alcance de las declaraciones de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay.

Tras la renuncia de Velázquez a su precandidatura, el presidente Mario Abdo Benítez propuso al ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, como su sustituto ante el Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación

Nacional Republicana (ANR), que aún debe pronunciarse al respecto. Mientras tanto, Wiens ha renunciado a su puesto en el Ejecutivo.