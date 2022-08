Falklands se organiza para alojar a más de cien Veteranos que visitarán las Islas en noviembre

“Precisamos algo más de cien camas”, anticipó Phil Rendell, presidente del Comité del Cuarenta Aniversario de la Liberación de Falklands

Veteranos de la Guerra de las Falklands y familiares de quienes sucumbieron combatiendo han sido invitados por el gobierno británico a participar de un sorteo de asientos para viajar en noviembre próximo y pasar unos días en las Falklands, huéspedes de los Isleños.

Se trata de unos cien asientos en el puente aéreo, Brize Norton/MPC Falklands, financiados por el Ministerio de Defensa británico, más un acompañante a elección del Veterano o familiar sorteado, y se realiza justamente en el marco de las conmemoraciones cumplidas con motivo del cuarenta aniversario de la guerra y Liberación de las Falklands, tanto en las propias Islas como en el Reino Unido.

Los Veteranos originalmente gozaban de tarifas especiales para hacer un viaje catártico a las Islas, pero al concluir la pandemia, la línea que cumple el puente aéreo es concesionada y dispuso de una nueva carta de tarifas para los viajes, eliminando las facilidades para Veteranos, lo cual se transformó en un impedimento económico para muchos de los ex combatientes.

Ante la repercusión del hecho y en un aniversario tan especial y el trasfondo de la invasión rusa a Ucrania, el Secretario de Defensa británico Ben Wallace dispuso que se organizara por lo menos un viaje y se sortearan los lugares dando prioridad a los Veteranos quienes nunca había retornado en cuarenta años a las Islas.

La presidente del Comité del Cuarenta Aniversario de las Falklands, Phyl Rendell anunció que se están movilizando para que familias de Stanley ofrezcan alojamiento a los Veteranos visitantes.

“Sería muy lindo de contar con todos los visitantes en Stanley en lugar que sean acomodados en MPC, por tanto la semana entrante abriremos un registro para la operación, el cual será mayor al de las propias celebraciones, estamos hablando que necesitamos más de cien camas”, sostuvo Ms Rendell.

Fiona Didlick será la coordinadora del proyecto para lo cual contará con voluntarios.

Para la semana entrante también se anuncia un comunicado del gobierno de las Falklands referido a temas cómo que proveerán los anfitriones en materia de alimentación (dos cenas y dos desayunos). Los invitados tendrán una agenda completa de actividades mientras en las Islas.

De ser necesario, personal entrenado de la Legión Británica estará a disposición para aquellos veteranos víctimas de desórdenes pos-traumático, PTSD. También se contemplarán los gastos de internet y otros aclaró Ms Rendell. Asimismo se invita a potenciales anfitriones a presentarse y no se sientan ofendidos por ofrecimientos de compensaciones por el alojamiento voluntario a ofrecer.

La delegación de Veteranos es esperada el 9 de noviembre y partirán de regreso el 14, o sea que el 11 estarán en las Falklands para el Día de la Recordación, cuando Gran Bretaña honra a todos sus combatientes de guerra a través de los siglos. La fecha es muy simbólica y se cumple en el día once, del mes once, sobre las once de la mañana cuando se firmó el armisticio que concluyó con la Primera Guerra Mundial.