Hombre se suicida tras disparar al aire en Washington DC

El hombre tenía antecedentes penales, pero su motivo no está claro

Un hombre en Washington DC condujo el domingo su coche frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos y comenzó a hacer disparos al aire previo a suicidarse poco antes de las 4 de la madrugada. El edificio situado en East Capitol Street NE y 2nd Street SE está a una cuadra del Capitolio.

Richard A. York III estrelló su coche contra una barricada. Mientras “salía del coche, éste quedó envuelto en llamas”, dijo la Policía del Capitolio. “El hombre disparó entonces varios tiros al aire”, agregaron las autoridades.

Según las evaluaciones de la policía, el hombre de 29 años de Delaware no parecía tener como objetivo a ningún miembro del Congreso. ”En este momento, no parece que el hombre tuviera como objetivo a ningún miembro del Congreso, que está en receso, y no parece que los agentes hayan disparado sus armas“, dijo la policía.

El jefe de la policía del Capitolio, Tom Manger, dijo a los periodistas que creía que York podría haber prendido fuego al coche después de estrellarse. ”Parece que no fue la colisión con la barricada lo que provocó el incendio“, dijo. ”Parece que el individuo puede haber iniciado el fuego él mismo cuando salía del coche“. Sus antecedentes y su muerte están siendo investigados. ”No tenemos ninguna información que indique su motivación en este momento”, dijo también Manger.

Las autoridades han estado en alerta máxima desde los incidentes de 2021, cuando partidarios del entonces presidente Donald Trump asaltaron el edificio del Capitolio.

En mayo, se colocaron vallas no escalables en el exterior del edificio del Tribunal Supremo mientras los manifestantes se manifestaban al conocerse la sentencia que anulaba el caso Roe contra Wade.

En junio, la policía del Capitolio detuvo a un hombre de Michigan que llevaba una placa falsa de la Interpol, una pistola de aire comprimido, un chaleco antibalas y cargadores de alta capacidad fuera del Capitolio. Era un oficial de policía de Nueva York retirado. Y en julio detuvieron a un hombre acusado de posesión de cócteles molotov después de que supuestamente intentara lanzar una de las botellas contra dos agentes a varias manzanas al noroeste del complejo del Capitolio.

El nuevo caso de violencia se produce en un momento en que las autoridades policiales de todo el país se enfrentan a un número creciente de amenazas tras el registro del FBI en la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en Florida.

En abril de 2021 un hombre arrolló con un vehículo a dos agentes de la Policía del Capitolio en un puesto de control, matando a un veterano de 18 años del cuerpo.

Los investigadores localizaron domicilios del hombre en Delaware y Pensilvania y han sabido que tenía antecedentes penales en la última década, aunque su motivo seguía sin estar claro y no tenía vínculos con el Capitolio, explicó Manger.