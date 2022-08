Hockey de Falklands se prepara para torneos en Miami y Punta Arenas

Han concluido los Juegos de la Mancomunidad Británica celebrados en la ciudad de Birmingham, a donde concurrió un equipo bastante numeroso de las Islas Falkland el cual compitió en unas pocas disciplinas.

Medallas ninguna pero el equipo retorna lleno de honores y orgullo, pues desfilaron con su propia bandera y fueron acogidos estruendosamente por el público, ya que coincidió con el cuarenta aniversario de la guerra y Liberación de las Falklands que tuvo un gran despliegue mediático en el Reino Unido y entre las 72 naciones de la Mancomunidad que participaron.

Hay que tener presente que los Juegos de la Mancomunidad se consideran los más relevantes detrás de los Juegos Olímpicos por el número de países participantes y el grado de competitividad.

Pero el Consejo Nacional de Deportes de las Falklands no descansa y ya se prepara para que la Asociación de Hockey participe en torneos a celebrarse en Miami y en Punta Arenas. Con ese motivo se organizó una jornada denominada maratón de partidos, “Gameathon”, durante la cual en unos nueve partidos jugaron equipos con integrantes de todas edades, para recaudar fondos y demostrar el espíritu competitivo y el fair play.

Sam Cockwell, vice presidente a la Asociación de Hockey de las Islas Falkland agradeció en nombre de la organización a todos los que concurrieron para participar y competir en la jornada de partidos celebrada en el Centro de Recreación de Stanley.

“Como organizador y jugador, y como equipo siempre estamos muy felices de ver la fantástica concurrencia en estos acontecimientos, a la vez que satisfecho por la estructura inclusiva con que cuenta la asociación, la cual incluye a competidores jóvenes, muy jóvenes, y jugadores veteranos, y con experiencia”

También hubo agradecimientos para todos quienes contribuyeron con donaciones y resaltó que ”el club de Hockey no podría realizar el viaje a los torneos sin el apoyo de la comunidad y comercios locales.

There’s 1 week of training left before we enter a short rest period prior to heading off for 2 ice hockey tournaments in Punta Arenas and Miami. We don’t have an ice rink in the Falklands so our normal play is inline. #icehockey #falklands #falklandislands pic.twitter.com/GdHjCFHXfg