Uruguayos a favor de TLC con China pero no a espaldas del Mercosur

La mayoría de los uruguayos valora el Mercosur por encima de los beneficios comerciales que traería un acuerdo con China

Según una encuesta de Equipos Consultores, el 60% de los uruguayos está a favor de un Tratado de Libre Comercio con China, se informó en Montevideo. Sin embargo, las cosas cambian entre un escenario que incluye la aprobación del Mercosur y otro con el rechazo del bloque regional.

”La opinión a favor de la firma del TLC es ampliamente mayoritaria en la población, y el desacuerdo muy minoritario (12%)“, indicó el estudio.

La consultora también señaló que el 20% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% está en desacuerdo y el 8% restante no tiene opinión.

Desde que se hizo pública la posibilidad de un TLC en octubre de 2021, los uruguayos han mantenido su opinión prácticamente sin cambios. En octubre del año pasado, el 64% de los encuestados estaba a favor de impulsar el comercio a través de ese mecanismo con el gigante asiático.

Mientras tanto, la conciencia sobre el tema ha aumentado en los últimos meses. En julio de este año, el 84% de los encuestados había oído hablar del asunto, frente al 71% de octubre de 2021. Aun así, solo el 34% dice tener una idea clara sobre el particular.

Ante la pregunta de qué debería hacer el gobierno si el Mercosur se opone al tratado las cosas cambian: Sólo el 51% sigue estando a favor de avanzar, mientras que el 44% dijo que preferiría no firmarlo sin el guiño del bloque.

En cuanto a las ideologías, el 73% de los que se identifican como de ”derecha y centro-derecha“ están a favor del TLC, al igual que el 66% de los que adhieren al ”centro“, pero sólo el 42% de los que se inclinan por la ”izquierda“ están de acuerdo con la idea. A la hora de avanzar sin la luz verde del Mercosur, el 65% de las personas de izquierda se opuso a la idea.

Ante esta situación, Equipos Consultores señaló que ”la firma o no del TLC con China ante la no autorización del Mercosur es el factor de mayor división ideológica y política sobre el tema entre la población, incluso más que la conveniencia o las implicancias de firmar o no un TLC con China. Pero el alineamiento no es absoluto. Tanto en la izquierda como en la derecha hay un grupo de alrededor de un tercio que tiene una visión diferente a la de la mayoría de su segmento”.