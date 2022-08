Falklands emprende ambicioso programa para recuperar suelos degradaos

La Isla Dyke donde el proyecto se encuentra en plena ejecución

Para las Islas Falkland es el año, o los años del medio ambiente y las energías verdes, así lo era a nivel mundial hasta que por la invasión rusa a Ucrania la prioridad pasó a ser los refugiados que huyen de zonas de combate, y por lo visto la gran discusión, si el mundo se dirige a una recesión, o a media recesión o stagflation, estancamiento con inflación.

Pero las Falklands están distantes de esos avatares inmediatos o llegan con más lentitud, pues la economía prospera, con fuerte dinamismo y además el tema medio ambiente fue la gran prioridad de las elecciones del año pasado, de ahí tanto interés en sus distintas manifestaciones, como por ejemplo la recuperación de los suelos degradados de las Islas y el desafío de insuficiente agua.

Globalmente estamos perdiendo el equivalente de treinta canchas de futbol de suelos cada minuto por la degradación, en tanto toma miles de años para que tan solo un centímetro de suelo de superficie se forme, o sea el desenlace es inevitable.

Empero puede haber una solución simple y efectiva que puede encarar tantos de nuestros problemas de ese tenor y eso es rescatar suelos y su fertilidad mediante raíces. Los suelos cubiertos en plantas almacenan y absorben agua, lo cual protege de sequías e inundaciones. Ayudan a bajar las temperaturas en el entorno y hasta las regulan, almacenan carbono y son por demás útiles para alimentar a los humanos.

Pero los suelos no pueden hacer esto por sí solos, es apenas un medio que sostiene un mundo mágico de microbios que en conjunto con las plantas generan estos milagrosos ciclos. Sin raíces, no hay microbios, y sin raíces no hay suelo fértil. Lo que queda apenas es polvo, polvillo que en las Islas Falkland se lo lleva el viento.

Por tanto es de sentido común que los suelos que tienen plantas y raíces y cubiertos todo el año son suelos que proveen y nutren un ecosistema para nuestras especies.

Junto con el presupuesto de Estudios de Medio Ambiente de las Islas Falkland, una subvención de SpringCreek para Falklands Conservation y el Fondo de Investigación Antártica, un proyecto de rehabilitación de suelos de turba erosionados en la isla Dyke comenzó en 2022.

El proyecto apunta a rehabilitar 60 hectáreas en South West Poing mediante la plantación de pastura nativa. El proyecto comenzó con la erección de un alambrado eléctrico (financiado por la subvención de la Fundación Springcreek), siguió acordonando unas aproximadamente 230 hectáreas que aún conservan la última gran extensión del pasto tussac nativo de las Islas.

Durante el correr de este invierno se implantaron unos 20,000 brotes en una seis hectáreas. La plantación fue financiada conjuntamente por el presupuesto para estudios de medio ambiente del gobierno de las Islas y el Fondo de Investigación Antártico.

Con unas estimadas sesenta hectáreas de tierra pelada para plantar es un emprendimiento de varios años, siendo la primera prioridad estabilizar los suelos de turba para impedir más erosión.

Los suelos de turba son altamente ácidos y por tanto la planta mejor adaptada para colonizar el suelo es el pasto tussac. Eventualmente las áreas marginales donde los suelos de turba han desaparecido por el viento dejando expuesta la arcilla y arena pueden ser plantadas con colonizadores primarios tales como distintas clases de musgos, los cuales abrirán el camino para los siguientes colonizadores.

A largo plazo cuando los suelos están estables y cubiertos, podemos comenzar a introducir variedades más nativas al ecosistema tales como pasto azul y hierba espada.

Es una perspectiva emocionante y desafiante pero no se podría materializar sin el apoyo del gobierno de las Islas, Falklands Conservation y el Fondo de Investigación Antártico.

Pero si existen dudas de cómo funciona el emprendimiento o si pretenden financiar un proyecto similar por cuenta propia se puede apelar a las siguientes direcciones, quienes están ansiosos por ayudar y cooperar.

Para eso dirigirse a Falkland Islands Environmental Studies Budget: environmental. officer@sec.gov.fk; Falklands Conservation: habitatsrestore@conservation.org.fk; Antarctic Research Trust: sallyponcetFalklands Conservation: habitatsrestore@conservation.org.fk Antarctic Research Trust: sallyponcet@horizon.co.fk.