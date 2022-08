Congreso peruano impide a Castillo asistir a juramentación de Petro

Castillo está tan inmerso en escándalos de corrupción que supuso un riesgo de fuga para muchos legisladores

El Congreso unicameral de Perú negó este jueves al presidente Pedro Castillo Terrones el permiso para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá el 7 de agosto. Castillo había solicitado autorización para estar fuera del país entre el 6 y el 8 de agosto, según el artículo 102 de la Constitución.

Con 67 votos en contra, 42 a favor y cinco abstenciones, a Castillo se le negó la posibilidad de ausentarse del territorio nacional por estar investigado por corrupción en 5 casos que maneja la Fiscalía General de la Nación.

“Muchos pensamos que no debe viajar. Y eso no es odio, no es venganza. Le hemos dado permiso en otras ocasiones”, explicó el congresista fujimorista Hernando Guerra durante su intervención.

La legisladora Adriana Tudela, de Avanza País, dijo que las pruebas que apuntan a su implicación en casos de corrupción son “abrumadoras y abundantes”, por lo que supone un riesgo de fuga. Insistió en que se trata de un mero acto protocolario, al que puede concurrir el ministro de Asuntos Exteriores.

“Nuestra responsabilidad es que el presidente rinda cuentas al pueblo que dice representar”, insistió.

Perú Libre, el partido que llevó a Castillo a la presidencia, pero al cual ya renunció, no vio razones para oponerse al viaje. “No se dejen llevar por el odio y las teorías conspirativas, porque vamos a hacer el ridículo internacional”, dijo la congresista Katy Ugarte, citada por El Comercio.

Algunos legisladores peruanos temen que Castillo no regrese a Perú, como lo hizo en su momento Alberto Fujimori, que tuvo que ser extraditado desde Chile.

“Desde el Ejecutivo siempre hemos respetado la independencia de los poderes del Estado. Lamento que, de manera insólita y prepotente, el Congreso me impida asistir a un acto protocolar internacional”, dijo Castillo en Twitter.

“Nuestra imagen internacional queda nuevamente en entredicho al no autorizar el viaje del Presidente a la transmisión de mando en Colombia. Hago un llamado a los congresistas, que en otras ocasiones han revertido decisiones para honrar los compromisos internacionales del Perú”, explicó el canciller César Landa.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, negó que Castillo represente un riesgo de fuga y recordó la renuncia de Fujimori por fax. “La historia de nuestro país sólo tuvo un presidente que viajó y renunció por fax, sólo hubo uno, y ese no es ni será Pedro Castillo. A pesar de las trabas y los obstáculos, este gobierno sigue trabajando”, escribió Salas.

La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, consideró que no es una decisión democrática que el Presidente no pueda asistir a un relevo presidencial en “un país amigo como Colombia”, y espera que el Congreso revierta su decisión.