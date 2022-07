BID sigue aprobando préstamos para Argentina, pero congela desembolsos

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado una línea de crédito por valor de 1.140 millones de dólares para inversiones energéticas y se ha comprometido a seguir revisando la decisión del director general, Mauricio Claver-Carone, de paralizar otro desembolso de más de 800 millones de dólares a un país con un pobre historial crediticio.

La nueva línea promueve la descarbonización del sector energético. “El Grupo BID sigue comprometido a apoyar la agenda de desarrollo de Argentina con proyectos que tengan un impacto directo en el desarrollo”, dijo el BID en un comunicado.

Claver-Carone, designado por el expresidente estadounidense Donald Trump, bloqueó el desembolso de un préstamo por 500 millones de dólares y otro por 300 millones, con los que el Gobierno argentino ya contaba como financiación externa para cumplir con algunas directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año.

El jefe del BID escribió en el WSJ que no puede dar el “visto bueno” a nuevos fondos para Argentina, ya que, en su opinión, tendría que preservar la cartera de créditos del Banco ante el riesgo de prestar a un país con ese historial y en el contexto actual.

Tras el anuncio de la nueva línea, el BID también emitió un comunicado en el que dice que “desde el 1 de octubre de 2020, con la llegada de Mauricio Claver-Carone a la presidencia del BID” se desembolsaron US$ 2.557 millones en operaciones de inversión (para sectores) en Argentina.

“Tanto 2020 como 2021 fueron años récord para los desembolsos del BID en el país”, señaló también el banco, al tiempo que admitió que su Directorio tiene previsto considerar la aprobación de otras tres operaciones por 225 millones de dólares la próxima semana.

El banco agregó que “continúa revisando el caso de los US$ 500 millones de instrumentos financieros específicos de rápido desembolso que proveen al país de fondos de libre disponibilidad” para programas de desarrollo, además de US$ 300 millones vinculados a acciones contra el cambio climático. “Estos fondos y líneas de financiamiento no están atados a proyectos de inversión o sectoriales y deben asegurar con prudencia que tengan un impacto medible en el desarrollo. Nuestro objetivo final como socio estratégico de Argentina es lograr una reactivación económica sostenible e inclusiva”, dijo el BID al tomar distancia de su propio CEO, cuya salida es buscada por la mayoría de los países de la región.

En cuanto a la nueva línea para fines energéticos, el BID también anunció que se aprobó una primera operación de 200 millones de dólares, 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otros 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El euro y el dólar estadounidense están en virtual paridad.

“Esta primera operación tiene como objetivo contribuir a la descarbonización del sector eléctrico mediante la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y al desarrollo humano, a través de la ampliación y modernización de los sistemas de transmisión eléctrica”, explicó el BID en un comunicado.

Durante su estadía en Washington DC esta semana, la ministra de Economía argentina, Silvina Batakis, no tuvo contacto con ningún funcionario del BID.

(Fuente: El Cronista)